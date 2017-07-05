"Барселона" подтвердила продление контракта с Месси

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем официальном сайте анонсировал продление контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Стороны достигли договоренности о продлении соглашения до 30 июня 2021 года. Контракт будет подписан в ближайшие недели, когда аргентинский футболист вернется в расположение команды на предсезонную подготовку. Пока еще действующее соглашение между 30-летним игроком и клубом истекает в 2018 году.

Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа Месси по новому контракту с "Барселоной" составит 300 миллионов евро.

В составе "Барселоны", за которую аргентинец забил 507 голов в 583 матчах, Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.

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