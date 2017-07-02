Португалия обыграла Мексику в матче за третье место Кубка конфедераций

Рикарду Куарежма, Андре Силва и Адриен Силва (Португалия) радуются забитому мячу во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики. 2 июля 2017

Рикарду Куарежма, Андре Силва и Адриен Силва (Португалия) радуются забитому мячу во время матча за третье место Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики. 2 июля 2017

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сборная Португалии по футболу обыграла команду Мексики в матче за третье место Кубка конфедераций, который проходит в России.

Встреча, проходившая на московском стадионе "Спартак", завершилась победой подопечных Фернанду Сантуша со счетом 2:1. На 16-й минуте форвард португальцев Андре Силва не реализовал пенальти. На 54-й минуте португалец Луиш Нету забил мяч в собственные ворота после прострела Хавьера Эрнандеса.

В компенсированное время Пепе сравнял счет, поразив ворота мексиканцев. Победный для сборной Португалии гол принес Адриен Силва, забивший мяч с пенальти в добавленное время на 104-й минуте игры.

У обеих команд не обошлось без красных карточек: у португальцев на 106-й минуте покинул поле Нелсон Семедо, у мексиканцев — Рауль Хименес (112-я минута). На 120-й минуте главный арбитр матча удалил со скамейки запасных главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио.

В 21:00 (мск) в Санкт-Петербурге начнется финальный матч турнира, в которой встретятся сборные Германии и Чили.