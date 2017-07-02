Стэн Коллимор высоко оценил качество проведения Кубка конфедераций

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Известный английский спортивный комментатор и бывший игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор поделился впечатлениями от подходящего к концу Кубка конфедераций.

"Я успел побывать во всех четырех городах, где сейчас проходит Кубок Конфедераций: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Я уверен, что когда придет время чемпионата мира, другие города России: Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, — будут полностью готовы принять гостей и участников соревнования", — рассказал он в интервью Sputnik International.

По его словам, обеспечение безопасности также было на высоком уровне: на всех матчах присутствовало множество сотрудников служб безопасности, всех фанатов и их вещи проверяли при входе. С паспортом болельщика пройти на стадион было проще, так как в базе уже содержалась вся необходимая информация о человеке, к тому же с этим документом можно было бесплатно ездить на общественном транспорте.

Коллимор отметил, что на последних чемпионатах мира по футболу (в ЮАР и Бразилии) были большие проблемы с инфраструктурой. По его мнению, России таких проблем удалось избежать.

От фанатов разных национальностей у него тоже не осталось отрицательных эмоций: все они выглядели "мирными и довольными".

"Я очень высокий парень, и я метис. Поэтому я очень заметен в толпе. Я много ходил по всем городам один, без съемочной группы, и везде я встречал очень доброе отношение", — добавил Коллимор.

Он пояснил, что судить по нескольким тысячам невоспитанных и агрессивных фанатов о целых государствах было бы неправильно.

"В России живет 144 миллиона человек, и это одна из самых многонациональных стран на земле. Министерство туризма России не пытается "продать" тот факт, что Казань станет первым преимущественно мусульманским городом в мире, где будет проходить чемпионат мира по футболу", — добавил комментатор.

По его словам, рассказывать об этом – часть его работы. "Здесь нет никакой пропаганды. Сейчас я работаю не только с российским телеканалом, но также с американским, английским и ирландским, — и я всем говорю одно и то же", — заключил Коллимор.