Мексиканский фанат рассказал о поездке в Россию на Кубок конфедераций

Болельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России

Болельщики сборной Мексики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мексиканский футбольный болельщик Висенте Очоа рассказал изданию Чемпионат.com о поездке в Россию на Кубок конфедераций, первом в своей жизни путешествии на поезде и отношении к русским.

Очоа не пропускает большие турниры с 2006 года, путешествовал по центральной и латинской Америке, бывал в Европе и Африке.

"Но почему-то именно в этот раз друзья возмущались: "Сумасшедший, ты правда собрался в Россию?! Там опасно, холодно, а хмурые люди никогда не поймут твоего веселья", — рассказал мексиканец.

По его словам, опасения знакомых не оправдались. Российские фанаты оказались дружелюбными людьми. "Нам помогали, с нами пели и танцевали, мы вместе болели и пили, и сейчас я посылаю СМС своим сомневавшимся друзьям с одним текстом: "Ты обязан быть в России на Чемпионате мира-2018", — отметил Очоа.

Основной проблемой, по его словам, остается не очень хороший английский язык у полицейских и волонтеров. Также мексиканца напугал бесплатный поезд из Казани в Сочи.

"Вагоны были старыми, кондиционеры не работали. Учитывая, что это было мое первое путешествие в поезде в жизни – я пообещал себе выбирать другие варианты. Нет, все равно было весело, мы гуляли, выпили все пиво в баре поезда, тусовались, пели на станциях, я познакомился с массой отличных русских ребят, которые не давали заскучать. И, кстати, сейчас мы едем в Петербург в суперсовременных условиях: два этажа, вай-фай, душ", — пояснил Очоа.

По его мнению, Сочи и Казань готовы к проведению крупных спортивных чемпионатов на 100%. "Уверен, что в Петербурге и Москве, куда я загляну после финала, будет не хуже", — добавил болельщик.

Очоа планирует приехать в Россию снова через год – уже на чемпионат мира.