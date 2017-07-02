В "Одноклассниках" и "ВКонтакте" вышел клип, посвященный ЧМ-2018

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Проект #ЖИТЬ вместе с DJ Smash, Полиной Гагариной и Егором Кридом представил в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" клип, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Онлайн-презентация состоялась второго июля в 12:00, а живое выступление артистов пройдет на стадионе во время закрытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге в 19:15.

"Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда”, – пояснил DJ Smash.

"Песня вдохновляет, сплачивает, объединяет, она проходит под девизом – только вперед!”, – рассказала Полина Гагарина.

"Тема спорта и командной игры мне особенно близка потому, что в моём детстве папа всегда брал меня с собой на матчи и учил тому, что успех это всегда результат командной работы!”, – добавил Егор Крид.

Российские социальные сети активно поддерживают Кубок конфедераций специальными акциями. Так, в "Одноклассниках" выбирали стримеров турнира в проекте WelcomeStreamer2018, которые в итоге сняли более 1500 видеороликов о подготовке соревнований. В общей сложности эти видео собрали более 6,5 миллионов просмотров.

У пользователей "ВКонтакте" есть возможность следить за турниром через соцсеть. В новостной ленте доступна специальная вкладка с новостями о матчах. Только в первые дни её просмотрели более 15 миллионов раз, а хештег #кк2017попал в самые обсуждаемые темы "ВКонтакте".