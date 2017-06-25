Мутко прокомментировал высказывания Лебедева в адрес Жиркова

Карлос Вела (Мексика) и Юрий Жирков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

Карлос Вела (Мексика) и Юрий Жирков (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся членом исполкома Российского футбольного союза (РФС), был неправ, сказав, что игроку сборной России Юрию Жиркову можно "дать в морду" за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики, не нужно делать имя на таких заявлениях; с Лебедевым будет проведена беседа, заявил агентству ""Р-Спорт" вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.

Сборная России в субботу в Казани проиграла команде Мексики со счетом 1:2 и не смогла выйти из группы на домашнем Кубке конфедераций. Жирков во втором тайме был удален с поля.

После матча Лебедев заявил, что за удаление Жиркову можно было "дать в морду".

"Игорь неправ, что я еще могу сказать… Он политик, депутат, он думает о рейтингах. Политики идет в народ. Он думает, что есть категория людей, которая сегодня его в этом плане поддержит. Работает на это. Не стоит придавать этому значения. Как член исполкома РФС он неправ, я как президент РФС буду иметь с ним беседу. Раз даже обратились с точки зрения этического комитета, я посмотрю все эти вопросы. Понимаете, заигрывать мы ни перед кем не собираемся, зачем? У Лебедева до этого были заявления разные, не надо себе на этом делать имя. Не думаю, что в откликах болельщиков Лебедев найдет поддержку. Это проблема Игоря", — сказал Мутко.

Глава комитета по этике Семен Андреев в воскресенье заявил "Р-Спорт", что комитет может рассмотреть слова Лебедева в адрес Жиркова.