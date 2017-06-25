Мутко прокомментировал высказывания Лебедева в адрес Жиркова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, являющийся членом исполкома Российского футбольного союза (РФС), был неправ, сказав, что игроку сборной России Юрию Жиркову можно "дать в морду" за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики, не нужно делать имя на таких заявлениях; с Лебедевым будет проведена беседа, заявил агентству ""Р-Спорт" вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.
Сборная России в субботу в Казани проиграла команде Мексики со счетом 1:2 и не смогла выйти из группы на домашнем Кубке конфедераций. Жирков во втором тайме был удален с поля.
После матча Лебедев заявил, что за удаление Жиркову можно было "дать в морду".
"Игорь неправ, что я еще могу сказать… Он политик, депутат, он думает о рейтингах. Политики идет в народ. Он думает, что есть категория людей, которая сегодня его в этом плане поддержит. Работает на это. Не стоит придавать этому значения. Как член исполкома РФС он неправ, я как президент РФС буду иметь с ним беседу. Раз даже обратились с точки зрения этического комитета, я посмотрю все эти вопросы. Понимаете, заигрывать мы ни перед кем не собираемся, зачем? У Лебедева до этого были заявления разные, не надо себе на этом делать имя. Не думаю, что в откликах болельщиков Лебедев найдет поддержку. Это проблема Игоря", — сказал Мутко.
Глава комитета по этике Семен Андреев в воскресенье заявил "Р-Спорт", что комитет может рассмотреть слова Лебедева в адрес Жиркова.
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Решающая для российской сборной встреча проходила на стадионе "Казань Арена".
На трибунах собралось 41585 человек
Это точное повторение рекорда посещаемости "Казань-Арены", который держится с 2015 года.
Гости вышли на поле без основного защитника Карлоса Сальседо, получившего травму в игре с Новой Зеландией.
На 25-й минуте полузащитник российской сборной Александр Самедов открыл счет, забив гол в ворота мексиканского вратаря Гильермо Очоа.
Уже через пять минут защитник мексиканцев Нестор Арраухо нанес точный удар и сравнял счет.
Еще один мяч в ворота Игоря Акинфеева на 52-й минуте забил Ирвинг Лосано.
На 61-й минуте арбитр отменил третий гол в ворота российской сборной после того, как видеоповтор показал положение вне игры у игрока мексиканцев Эктора Морено.
На 68-й минуте защитник россиян Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Подопечные Станислава Черчесова, несмотря на все усилия, уже не смогли исправить ситуацию, итог - 1:2 в пользу гостей.
Россияне с тремя очками заняли третье место в группе А и выбыли из Кубка конфедераций, не пробившись в полуфинал турнира.
Мексиканцы, у которых в активе семь очков, заняли второе место в группе и вместе с португальцами выступят в 1/2 финала.