Черчесов: график КК не даст особого преимущества российским футболистам

МОСКВА, 20 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тот факт, что сборная России по футболу имела на один день больше на подготовку к матчу Кубка конфедераций против португальцев, не даст россиянам особого преимущества, заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций намечена на среду. После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят второе-третье места с командой Мексики, с которой они сыграли вничью (2:2). Россияне стартовали в турнире 17 июня, португальцы – 18-го.

"Для начала нам надо хорошо потренироваться, понять состояние, и что мы завтра можем предпринять, а остальное покажет игра. Мы видели хорошую игру, и португальцы, и мексиканцы продемонстрировали хорошие качества. По поводу давления нет смысла говорить, это действующие чемпионы Европы. Особых проблем у них не должно быть. У нас на один день больше подготовки, но не думаю, что это даст особое преимущество", — заявил Черчесов на пресс-конференции.