Вице-губернатор Санкт-Петербурга: новый стадион зарекомендовал себя хорошо

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Стадион "Санкт-Петербург", который построен на Крестовском острове в Северной столице, зарекомендовал себя хорошо, сообщил журналистам вице-губернатор города Игорь Албин.

Сборные России и Новой Зеландии в субботу открыли Кубок конфедераций матчем на стадионе "Санкт-Петербург". Газон на арене ранее был заменен. Произошло это после нескольких тестовых игр, которые были проведены весной.

"Стадион себя зарекомендовал хорошо", — сказал он.

"Проведение церемонии открытия и футбольного матча 17 июня было бы невозможно, если бы объект не был завершен и не был введен в эксплуатацию в порядке, заложенном действующим законодательством Российской Федерации. Стадион построен и эксплуатируется. Он полностью соответствует требованиям ФИФА", — рассказал Албин.

Он также отметил, что "какое-то время понадобится на адаптацию" стадиона.

"Представьте площадь 287 тысяч квадратных метров. Какое-то время понадобится на адаптацию. Но он сегодня работает. Стадион доказал это на матче 17 июня. Мы вышли в режим пиковых нагрузок. Он себя показал хорошо", — отметил вице-губернатор, назвав стадион в Петербурге уникальным объектом.

Албин напомнил, что сметная стоимость строительства нового стадиона составляет 43 миллиарда рублей. "Но при этом надо помнить, что 3,6 миллиарда рублей — неотработанные авансы "Трансстроя" и более 1 миллиарда — наши претензии по качеству, которые пока еще от компании не получили. Я очень надеюсь, что судебная система Российской Федерации поможет Петербургу вернуть эти средства в казну нашего города", — сказал он.

Вице-губернатор назвал стоимость стадиона "не самой дорогой в мире". "Во-первых, это не стадион, а культурно-спортивный многофункциональный комплекс. Во-вторых, его можно эксплуатировать круглый год, невзирая на погодные условия. В третьих, на этом объекте можно проводить любое спортивное и неспортивное мероприятие — можно играть в хоккей, можно устраивать мото-шоу, устраивать фестивали, можно играть в футбол, проводить выставки, презентации и концерты. Другого подобного объекта в Петербурге нет… Поверьте моему экспертному мнению, это не самый дорогой стадион в мире", — отметил он.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>