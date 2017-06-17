Капитан сборной Камеруна считает верным решение Это'о приехать на КК-2017

МОСКВА, 17 июн – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Экс-нападающий сборной Камеруна Самюэль Это'о верно поступил, приняв в свое время предложение махачкалинского "Анжи", заявил нынешний капитан африканской команды Бенжамен Муканджо.

Это'о выступал за "Анжи" в 2011-2013 годах. Сборная Камеруна прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций и в первом матче сыграет со сборной Чили в воскресенье на стадионе "Спартак".

"Думаю, что Самюэль правильно поступил, что принял предложение из РФ, о нем помнят в России. Что касается интереса к Кристиану Бассогогу (со стороны клубов РФПЛ), я не знаю, будет ли он играть в российском клубе. Главное, защитить цвета нашего флага, а не то, обратят ли внимание на него российские скауты или нет", — ответил Муканджо на пресс-конференции.