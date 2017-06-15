Путин надеется, что стадионы в России больше не превратятся в вещевые рынки

16:1815.06.2017
(обновлено: 16:21 15.06.2017)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что стадионы в России больше никогда не превратятся в вещевые рынки.
Да, решил(а) впервые попробовать
Конечно, причем не в первый раз
Не захотел(а) отправлять
Не знал(а), куда их слать
"Стадион строится, для того чтобы там спортом люди занимались, чтобы болельщики приходили. Я надеюсь, что мы уже никогда не допустим ситуацию, при которой стадионы превращались в вещевые рынки. Наоборот, даже вот в Москве все возвращается на круги своя. Слава богу, спортивные сооружения используются уже, в основном, по прямому назначению", — сказал Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о судьбе стадиона в Калининграде, который примет матчи чемпионат мира по футболу 2018 года, после завершения турнира.
Президент добавил, что "стадионы напрямую должны и могут использоваться только как спортивные объекты, поэтому уверен, что и дети смогут заниматься, уверен, что болельщики будут радоваться".
"Я уверен, что вы построите объект и сделаете это в срок… Идет все, насколько я понимаю в графике", — сказал Путин.
Он также добавил, что практически все спортивные сооружения, построенные к Олимпийским играм в Сочи, сейчас эффективно используются.
"В этом смысле мы добились лучших, наверно, результатов, чем где бы то ни было по поводу использования спортивных объектов после завершения крупных международных соревнований", — подчеркнул президент.
Путин отметил, что то же самое происходит и со спортивными объектами, построенными для универсиады в Казани.
Матчи ЧМ по футболу 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде. На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.