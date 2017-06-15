Путин надеется, что стадионы в России больше не превратятся в вещевые рынки

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что стадионы в России больше никогда не превратятся в вещевые рынки.

"Стадион строится, для того чтобы там спортом люди занимались, чтобы болельщики приходили. Я надеюсь, что мы уже никогда не допустим ситуацию, при которой стадионы превращались в вещевые рынки. Наоборот, даже вот в Москве все возвращается на круги своя. Слава богу, спортивные сооружения используются уже, в основном, по прямому назначению", — сказал Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о судьбе стадиона в Калининграде, который примет матчи чемпионат мира по футболу 2018 года, после завершения турнира.

Президент добавил, что "стадионы напрямую должны и могут использоваться только как спортивные объекты, поэтому уверен, что и дети смогут заниматься, уверен, что болельщики будут радоваться".

"Я уверен, что вы построите объект и сделаете это в срок… Идет все, насколько я понимаю в графике", — сказал Путин.

Он также добавил, что практически все спортивные сооружения, построенные к Олимпийским играм в Сочи, сейчас эффективно используются.

"В этом смысле мы добились лучших, наверно, результатов, чем где бы то ни было по поводу использования спортивных объектов после завершения крупных международных соревнований", — подчеркнул президент.

Путин отметил, что то же самое происходит и со спортивными объектами, построенными для универсиады в Казани.

Матчи ЧМ по футболу 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде. На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>