В этом году на прямую линию с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по смс, 280 тысяч— через социальные сети.

Задать вопрос президенту можно вплоть до окончания прямой линии. Это можно сделать через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Обращение можно записать на видео через официальный сайт или через специальные мобильные приложения "Москва - Путину" или OK Live.

Задавать вопросы можно и через официальные группы прямой линии в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Желающие обратиться к президенту по телефону могут позвонить в Единый центр обработки сообщений для прямой линии можно из любой точки РФ по бесплатному телефону: 8-800-200-40-40.

Если вы находитесь за рубежом, звоните по следующим номерам:

+7-499-550-40-40;

+7-495-539-40-40.

SMS и MMS-сообщения можно отправить бесплатно на номер 0-40-40, но только через российских операторов. Вопросы должны быть на русском языке (кириллицей) и объемом не более 70 знаков.