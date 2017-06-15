США
15.0615 июня12:15МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Началась "Прямая линия" с Владимиром Путиным
Политика

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017
11:3515.06.2017
(обновлено: 12:05 15.06.2017)
01275410
ОнлайнВидеоФото
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
+
новые сообщениянаверхувнизу
  • 12:14

    В России значительно упала материнская и детская смертность, а продолжительность жизни выросла, подчеркнул Путин.

  • 12:13

    Инвестиции в капитал растут быстрее, чем экономика, рассказал Путин

    Сделан задел на будущий рост, отметил президент. По его словам, это не может не отражаться положительно на социальной сфере.

  • 12:08

    Первый вопрос прямой линии касается экономического кризиса

    По словам главы государства, Россия перешла к периоду роста. Путин подчеркнул, что экономика страны вышла из рецессии.

    Однако, тревогу вызывает то, что увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности, отметил президент.

    Путин выразил уверенность, что необходимо увеличивать число рабочих мест и наращивать производительность труда.

    ВВП растет из квартала в квартал, что позволяет говорить о том, что российская экономика выходит из рецессии, рассказал глава государства.

    Наблюдается рост инвестиций, рост продаж автомобилей и недвижимости - а инфляция упала до рекордно низкого уровня. Растут золотовалютные резервы ЦБ.

    © РИА Новости / Алексей Дружинин
    Перейти в фотобанк
  • 12:03

    "Прямая линия с Владимиром Путиным" началась

    Президент появился в зале и поприветствовал всех присутствующих.

    © РИА Новости / Алексей Дружинин
    Перейти в фотобанк
  • 12:02

    Президент России двое суток беспрерывно готовился к прямой линии, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "Но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически - двое (суток), то, чему я был свидетель, двое суток он сидит беспрерывно готовится", - сказал он.

  • 11:58

    Журналисты собираются в пресс-центре прямой линии.

  • 11:56
    Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото

    Большинство россиян считают прямую линию с Путиным полезной

    Подробнее
  • 11:48

    Еще до начала мероприятия журналисты делятся первыми фотографиями в социальных сетях

  • 11:46

    Подробнее об итогах "Прямой линии с Владимиром Путиным" читайте в справке РИА Новости.

    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным. Архив

    Итоги "прямых линий" Владимира Путина

    Подробнее
  • 11:42

    В этом году на прямую линию с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по смс, 280 тысяч— через социальные сети.

    © РИА Новости / Михаил Климентьев
    Перейти в фотобанк

    Задать вопрос президенту можно вплоть до окончания прямой линии. Это можно сделать через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

    Обращение можно записать на видео через официальный сайт или через специальные мобильные приложения "Москва - Путину" или OK Live.

    Задавать вопросы можно и через официальные группы прямой линии в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

    Желающие обратиться к президенту по телефону могут позвонить в Единый центр обработки сообщений для прямой линии можно из любой точки РФ по бесплатному телефону: 8-800-200-40-40.

    Если вы находитесь за рубежом, звоните по следующим номерам:

    +7-499-550-40-40;
    +7-495-539-40-40.

    SMS и MMS-сообщения можно отправить бесплатно на номер 0-40-40, но только через российских операторов. Вопросы должны быть на русском языке (кириллицей) и объемом не более 70 знаков.

  • 11:41

    Основные вопросы прямой линии будут связаны с предстоящей президентской кампанией, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным. Архивное фото

    Эксперты назвали главную интригу прямой линии с Путиным

    Подробнее
  • 11:35

    "Прямая линия с Владимиром Путиным" в этом году станет пятнадцатой за время существования формата. Первая прошла 24 декабря 2001 года.

    Во время прямой линии президенту задают вопросы не только о социальной сфере, политике или экономике, но и личного характера. Так, в 2015 году на имя Путина поступила весьма деликатная просьба. Жена полковника в отставке решила попросить у главы государства обратиться к ее мужу, чтобы он позволил ей завести собаку. Военный не смог отказать верховному главнокомандующему.

     

    Президент России Владимир Путин. Архивное фото

    "Разреши жене собаку" и другие итоги прямых линий Путина

    Во время традиционной прямой линии с россиянами на имя президента поступает множество самых нестандартных просьб, жалоб и вопросов. О том, кому и с какими проблемами помогал справиться президент, читайте в материале РИА Новости.
    Подробнее
Комментировать
+
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена