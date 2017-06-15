- 12:14
В России значительно упала материнская и детская смертность, а продолжительность жизни выросла, подчеркнул Путин.
- 12:13
Инвестиции в капитал растут быстрее, чем экономика, рассказал Путин
Сделан задел на будущий рост, отметил президент. По его словам, это не может не отражаться положительно на социальной сфере.
- 12:08
Первый вопрос прямой линии касается экономического кризиса
По словам главы государства, Россия перешла к периоду роста. Путин подчеркнул, что экономика страны вышла из рецессии.
Однако, тревогу вызывает то, что увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности, отметил президент.
Путин выразил уверенность, что необходимо увеличивать число рабочих мест и наращивать производительность труда.
ВВП растет из квартала в квартал, что позволяет говорить о том, что российская экономика выходит из рецессии, рассказал глава государства.
Наблюдается рост инвестиций, рост продаж автомобилей и недвижимости - а инфляция упала до рекордно низкого уровня. Растут золотовалютные резервы ЦБ.
- 12:03
"Прямая линия с Владимиром Путиным" началась
Президент появился в зале и поприветствовал всех присутствующих.
- 12:02
Президент России двое суток беспрерывно готовился к прямой линии, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически - двое (суток), то, чему я был свидетель, двое суток он сидит беспрерывно готовится", - сказал он.
- 11:58
Журналисты собираются в пресс-центре прямой линии.
Гости спешат-спешат в зал "Прямой линии"... На ходу пью кофе. pic.twitter.com/Zween0z3Yx— Александр Гамов (@gamov1) 15 июня 2017 г.
- 11:56
- 11:48
Еще до начала мероприятия журналисты делятся первыми фотографиями в социальных сетях
"Прямая линия" не началась,а журналистов уже кормят.В буфете познакомился с земляком-оренбуржцем Евгением Пановым. pic.twitter.com/eUr8M1cZIB— Александр Гамов (@gamov1) 15 июня 2017 г.
- 11:46
Подробнее об итогах "Прямой линии с Владимиром Путиным" читайте в справке РИА Новости.
- 11:42
В этом году на прямую линию с президентом поступило более 1,8 миллиона обращений. Более половины вопросов задали по телефону, 370 тысяч – по смс, 280 тысяч— через социальные сети.
Задать вопрос президенту можно вплоть до окончания прямой линии. Это можно сделать через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
Обращение можно записать на видео через официальный сайт или через специальные мобильные приложения "Москва - Путину" или OK Live.
Задавать вопросы можно и через официальные группы прямой линии в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Желающие обратиться к президенту по телефону могут позвонить в Единый центр обработки сообщений для прямой линии можно из любой точки РФ по бесплатному телефону: 8-800-200-40-40.
Если вы находитесь за рубежом, звоните по следующим номерам:
+7-499-550-40-40;
+7-495-539-40-40.
SMS и MMS-сообщения можно отправить бесплатно на номер 0-40-40, но только через российских операторов. Вопросы должны быть на русском языке (кириллицей) и объемом не более 70 знаков.
- 11:41
Основные вопросы прямой линии будут связаны с предстоящей президентской кампанией, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
- 11:35
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в этом году станет пятнадцатой за время существования формата. Первая прошла 24 декабря 2001 года.
Во время прямой линии президенту задают вопросы не только о социальной сфере, политике или экономике, но и личного характера. Так, в 2015 году на имя Путина поступила весьма деликатная просьба. Жена полковника в отставке решила попросить у главы государства обратиться к ее мужу, чтобы он позволил ей завести собаку. Военный не смог отказать верховному главнокомандующему.