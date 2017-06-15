Мэйуэзер объявил дату боя с Макгрегором

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший, который ранее объявлял о завершении своей спортивной карьеры, написал в своем аккаунте в Instagram, что поединок против ирландского бойца смешанных единоборств Коннора Макгрегора состоится в Лас-Вегасе 26 августа.

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) Июн 14 2017 в 2:30 PDT

"Это официально", — написал Мэйуэзер-младший и выложил афишу боя со спортсменом из Ирландии.

Ранее отмечалось, что бой между 40-летним Мэйуэзером-младшим и 28-летним Макгрегором пройдет пройдет по правилам бокса.

За свою карьеру боксер из США не потерпел ни единого поражения, победив во всех 49 боях. Макгрегор за все время выступления 21 раз победил и проиграл в трех поединках.

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