Кубок конфедераций в Петербурге: шаттлы от метро и фан-зона в центре города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга при подготовке к Кубку конфедераций по футболу постарались сделать все, чтобы пребывание болельщиков в городе было максимально комфортным: для них запускаются бесплатные шаттлы, корректируется график работы метро, а город украшается цветами и композициями с футбольной символикой.
Футбольные цветники и фудкорт в фан-зоне
Установка в Петербурге специальных конструкций на футбольную тематику началась в Петербурге в мае. Всего планируется установить 300 тематических композиций, 176 из которых украсят город к Кубку конфедераций, а остальные будут смонтированы к чемпионату мира по футболу 2018 года. "Тематические цветники в виде футбольного мяча и других спортивных символов установят на Санкт-Петербургском шоссе, набережной Макарова, Пулковском шоссе, вдоль Дудергофского канала, Приморском шоссе, улице Добролюбова, Кронштадтском шоссе, Петровской площади, на проспекте Стачек и других магистралях. Также запланирована закупка подвесных и наземных цветочных конструкций, цветочных ящиков, газонных ограждений", — уточняет комитет по благоустройству.
Как отмечают городские власти, композиции и цветники на футбольную тематику призваны не только украшать улицы, но и напоминать о приближении важных международных мероприятий, что позволит жителям и гостям Петербурга "почувствовать себя частью большого спортивного мира".
Для более активных любителей футбола на Конюшенной площади будет организована фан-зона. Здесь с 17 июня по 2 июля будут проводиться прямые трансляции футбольных матчей Кубка конфедераций. Организаторы обещают, что каждый житель и гость города вне зависимости возраста и спортивных пристрастий сможет здесь интересно и весело провести время.
"Поклонники спорта и здорового образа жизни смогут принять участие в конкурсах, увидеть выступление творческих и спортивных коллективов, узнать много новых интересных фактов о футболе, поближе познакомиться с городом и его футбольной историей. На территории будет работать специальная выставка футбольных трофеев и атрибутов, которая даст возможность увидеть своими глазами уникальную коллекцию", — отмечают организаторы.
Для любителей гастрономических впечатлений будет организован фуд-корт от лучших ресторанных проектов города. В программе также запланированы показательные кулинарные шоу по приготовлению блюд стран-участниц турнира вместе со звездными гостями.
Шаттлы для болельщиков
В период проведения Кубка конфедераций общественный транспорт Петербурга станет еще комфортнее для гостей города. Как сообщили в ГУП "Пассажиравтотранс", для доставки футбольных болельщиков к стадиону в дни проведения матчей будут открыты маршруты автобусов-шаттлов: от Московского вокзала, от станций метро "Петроградская", "Выборгская", "Чкаловская" и от аэропорта "Пулково". Также в круглосуточном режиме будет работать автобус от аэропорта до площади Восстания. Для обслуживания болельщиков на маршрутах шаттлов в Петербурге были закуплены 125 автобусов особо большого класса. На время соревнований на бортах и в салонах будут размещены стикеры с указанием о бесплатном проезде.
Право на бесплатный проезд по маршрутам спортивных соревнований предоставляется предъявителю билета на матч и паспорта болельщика зрителям в период всего дня и четырех часов после окончания матча без ограничений по количеству поездок.
Маршрутами спортивных соревнований, кроме автобусов-шаттлов, также являются: автобусные маршруты № 39Э, 43, 49, 128, 158; трамвайные маршруты № 19, 48; все линии метрополитена; все маршруты пригородных электропоездов.
В рамках подготовки автобусного транспорта к Кубку конфедераций записаны голосовые сообщения о предоставлении бесплатного проезда на русском и английском языках. Учитывая, что болельщики могут осматривать и городские достопримечательности, на 10 маршрутах, пролегающих по историческому центру, в том числе на маршрутах № 3, 27, 49, 181, названия остановочных пунктов также будут транслироваться на английском языке.
Комфорт в метро и бесплатные электрички
В поездах и на станциях метро Петербурга к Кубку конфедераций появились обновленные схемы линий с символикой предстоящих соревнований. На привычной схеме метрополитена теперь можно найти информацию о размещении фан-зоны, отмечены места отправления/прибытия автобусов-шаттлов и их маршруты.
Болельщики также смогут пользоваться бесплатным проездом в пригородных электричках в зоне обслуживания "Северо-Западной пригородной пассажирской компании". Бесплатный проезд предоставляется зрителям только в дни проведения футбольных матчей в Санкт-Петербурге – 17, 22, 24 июня и 2 июля. Для оформления проездного документа, дающего право бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований необходимо предъявить персонифицированную карту зрителя и билет на матч. Оформить проездной документ, дающий право бесплатного проезда, можно как в пригородных кассах, так и непосредственно в поезде у контролера кассира.
Доступность спортивных объектов должен улучшить и новый транспортно-пешеходный мост в створе Яхтенной улицы, который соединяет Приморский район с Крестовским островом. Это самый длинный и самый высокий пешеходный мост Санкт-Петербурга, его длина — 940 метров, высота – 16 метров. При проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на стадионе "Санкт-Петербург Арена" мост обеспечит пропуск до 24 тысяч человек в час, а при необходимости — оперативный проезд спецтранспорта.
Гостиницы под контролем
Представители отелей не разглашают информацию о динамике загрузки и предполагаемом увеличении количества постояльцев за счет наплыва болельщиков, но признают, что госрегулирование тарифов на период проведения международных спортивных мероприятий отразилось на их бизнесе. "В этом году государственное регулирование тарифов, введенное в связи с проведением Кубка конфедераций, внесло определенные коррективы в построение политики продаж на рынке. И только грамотный и трезвый подход к прогнозированию ожидаемых объемов в различных сегментах позволяет нивелировать риски и балансировать в условиях рынка", — сказал РИА Новости представитель одной из иностранных гостиничных сетей.
Ряд отелей Петербурга, где во время Кубка конфедераций должны разместиться сборные команды, судейские бригады и штаб-квартиры ФИФА, попадают в контролируемые зоны, перечень которых утвердил Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. В число таких гостиниц вошли, в частности, "Астория" и "Англетер" на Исаакиевской площади, гранд-отель "Европа" на углу Михайловской улицы и Невского проспекта, а также Four Seasons Hotel Lion Palace на Вознесенском проспекте и Corinthia Hotel Saint Petersburg на Невском проспекте.
Помимо гостиниц, в контролируемые зоны включены стадионы, тренировочные площадки, площадки для проведения фестивалей болельщиков и удаленные пункты досмотра грузов. Кроме того, для обеспечения безопасности сотрудники МЧС в Петербурге заранее провели осмотры и проверки всех объектов, задействованных в проведении турнира: аэропортов, вокзалов, ряда отелей, где будут размещены участники и гости, а также некоторых культурных объектов.
Особое внимание уделяется новому стадиону на Крестовском острове. На "Санкт-Петербург Арене", вмещающей порядка 68 тысяч зрителей, прошли масштабные учения по отработке совместных действий пожарно-спасательных и аварийных служб, а также силовых ведомств. В них приняли участие около тысячи человек. В рамках учений были отработаны действия спасателей и силовых ведомств при возникновении пожара и массовых беспорядков.
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