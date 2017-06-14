Кубок конфедераций в Петербурге: шаттлы от метро и фан-зона в центре города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга при подготовке к Кубку конфедераций по футболу постарались сделать все, чтобы пребывание болельщиков в городе было максимально комфортным: для них запускаются бесплатные шаттлы, корректируется график работы метро, а город украшается цветами и композициями с футбольной символикой.

Футбольные цветники и фудкорт в фан-зоне



Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Новой Зеландии, Мексики и Португалии. Санкт-Петербург примет матч открытия Россия — Новая Зеландия 17 июня, а также групповые матчи сборных Камеруна и Австралии 22 июня, Новой Зеландии и Португалии 24 июня и финал 2 июля.

Установка в Петербурге специальных конструкций на футбольную тематику началась в Петербурге в мае. Всего планируется установить 300 тематических композиций, 176 из которых украсят город к Кубку конфедераций, а остальные будут смонтированы к чемпионату мира по футболу 2018 года. "Тематические цветники в виде футбольного мяча и других спортивных символов установят на Санкт-Петербургском шоссе, набережной Макарова, Пулковском шоссе, вдоль Дудергофского канала, Приморском шоссе, улице Добролюбова, Кронштадтском шоссе, Петровской площади, на проспекте Стачек и других магистралях. Также запланирована закупка подвесных и наземных цветочных конструкций, цветочных ящиков, газонных ограждений", — уточняет комитет по благоустройству.

Как отмечают городские власти, композиции и цветники на футбольную тематику призваны не только украшать улицы, но и напоминать о приближении важных международных мероприятий, что позволит жителям и гостям Петербурга "почувствовать себя частью большого спортивного мира".

Для более активных любителей футбола на Конюшенной площади будет организована фан-зона. Здесь с 17 июня по 2 июля будут проводиться прямые трансляции футбольных матчей Кубка конфедераций. Организаторы обещают, что каждый житель и гость города вне зависимости возраста и спортивных пристрастий сможет здесь интересно и весело провести время.

"Поклонники спорта и здорового образа жизни смогут принять участие в конкурсах, увидеть выступление творческих и спортивных коллективов, узнать много новых интересных фактов о футболе, поближе познакомиться с городом и его футбольной историей. На территории будет работать специальная выставка футбольных трофеев и атрибутов, которая даст возможность увидеть своими глазами уникальную коллекцию", — отмечают организаторы.

Для любителей гастрономических впечатлений будет организован фуд-корт от лучших ресторанных проектов города. В программе также запланированы показательные кулинарные шоу по приготовлению блюд стран-участниц турнира вместе со звездными гостями.

Шаттлы для болельщиков



В неигровые дни фан-зона не будет прекращать свою работу, а станет местом проведения фестивалей и спортивных событий. Например, болельщиков ждут шоу-матчи с участием звезд футбола, автограф-сессии, флешмобы, спортивные состязания, сувениры, футбольная атрибутика.

В период проведения Кубка конфедераций общественный транспорт Петербурга станет еще комфортнее для гостей города. Как сообщили в ГУП "Пассажиравтотранс", для доставки футбольных болельщиков к стадиону в дни проведения матчей будут открыты маршруты автобусов-шаттлов: от Московского вокзала, от станций метро "Петроградская", "Выборгская", "Чкаловская" и от аэропорта "Пулково". Также в круглосуточном режиме будет работать автобус от аэропорта до площади Восстания. Для обслуживания болельщиков на маршрутах шаттлов в Петербурге были закуплены 125 автобусов особо большого класса. На время соревнований на бортах и в салонах будут размещены стикеры с указанием о бесплатном проезде.

Право на бесплатный проезд по маршрутам спортивных соревнований предоставляется предъявителю билета на матч и паспорта болельщика зрителям в период всего дня и четырех часов после окончания матча без ограничений по количеству поездок.

Маршрутами спортивных соревнований, кроме автобусов-шаттлов, также являются: автобусные маршруты № 39Э, 43, 49, 128, 158; трамвайные маршруты № 19, 48; все линии метрополитена; все маршруты пригородных электропоездов.

В рамках подготовки автобусного транспорта к Кубку конфедераций записаны голосовые сообщения о предоставлении бесплатного проезда на русском и английском языках. Учитывая, что болельщики могут осматривать и городские достопримечательности, на 10 маршрутах, пролегающих по историческому центру, в том числе на маршрутах № 3, 27, 49, 181, названия остановочных пунктов также будут транслироваться на английском языке.

Комфорт в метро и бесплатные электрички



В поездах и на станциях метро Петербурга к Кубку конфедераций появились обновленные схемы линий с символикой предстоящих соревнований. На привычной схеме метрополитена теперь можно найти информацию о размещении фан-зоны, отмечены места отправления/прибытия автобусов-шаттлов и их маршруты.

Время работы метрополитена будет продлено после окончания футбольных матчей. Так, в ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1.30, кроме вестибюля 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина", вестибюля 1 станции "Московская", а также вестибюлей станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская". Вестибюль 2 станции "Невский проспект" закроется для входа и выхода пассажиров в 23.00.

Болельщики также смогут пользоваться бесплатным проездом в пригородных электричках в зоне обслуживания "Северо-Западной пригородной пассажирской компании". Бесплатный проезд предоставляется зрителям только в дни проведения футбольных матчей в Санкт-Петербурге – 17, 22, 24 июня и 2 июля. Для оформления проездного документа, дающего право бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований необходимо предъявить персонифицированную карту зрителя и билет на матч. Оформить проездной документ, дающий право бесплатного проезда, можно как в пригородных кассах, так и непосредственно в поезде у контролера кассира.

Доступность спортивных объектов должен улучшить и новый транспортно-пешеходный мост в створе Яхтенной улицы, который соединяет Приморский район с Крестовским островом. Это самый длинный и самый высокий пешеходный мост Санкт-Петербурга, его длина — 940 метров, высота – 16 метров. При проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на стадионе "Санкт-Петербург Арена" мост обеспечит пропуск до 24 тысяч человек в час, а при необходимости — оперативный проезд спецтранспорта.

Гостиницы под контролем



Что касается городской гостиничной сети, то Кубок конфедераций приходится на так называемый "высокий сезон", когда возрастает не только загрузка отелей, но и тарифы на их услуги. Однако в тех российских городах, где пройдут футбольные матчи, стоимость проживания в гостиницах ограничена специальным постановлением правительства России, принятым в феврале 2016 года. Согласно этому документу, в частности, в Петербурге во время Кубка конфедераций номер высшей категории в отеле "пять звезд" не может обойтись дороже 630 тысяч рублей в сутки. Максимальная стоимость проживания в гостинице "четыре звезды" составляет 79 тысяч рублей, "три звезды" — 28 тысяч рублей, "две звезды" — 10 тысяч рублей в сутки.

Представители отелей не разглашают информацию о динамике загрузки и предполагаемом увеличении количества постояльцев за счет наплыва болельщиков, но признают, что госрегулирование тарифов на период проведения международных спортивных мероприятий отразилось на их бизнесе. "В этом году государственное регулирование тарифов, введенное в связи с проведением Кубка конфедераций, внесло определенные коррективы в построение политики продаж на рынке. И только грамотный и трезвый подход к прогнозированию ожидаемых объемов в различных сегментах позволяет нивелировать риски и балансировать в условиях рынка", — сказал РИА Новости представитель одной из иностранных гостиничных сетей.

Ряд отелей Петербурга, где во время Кубка конфедераций должны разместиться сборные команды, судейские бригады и штаб-квартиры ФИФА, попадают в контролируемые зоны, перечень которых утвердил Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. В число таких гостиниц вошли, в частности, "Астория" и "Англетер" на Исаакиевской площади, гранд-отель "Европа" на углу Михайловской улицы и Невского проспекта, а также Four Seasons Hotel Lion Palace на Вознесенском проспекте и Corinthia Hotel Saint Petersburg на Невском проспекте.

Помимо гостиниц, в контролируемые зоны включены стадионы, тренировочные площадки, площадки для проведения фестивалей болельщиков и удаленные пункты досмотра грузов. Кроме того, для обеспечения безопасности сотрудники МЧС в Петербурге заранее провели осмотры и проверки всех объектов, задействованных в проведении турнира: аэропортов, вокзалов, ряда отелей, где будут размещены участники и гости, а также некоторых культурных объектов.

Особое внимание уделяется новому стадиону на Крестовском острове. На "Санкт-Петербург Арене", вмещающей порядка 68 тысяч зрителей, прошли масштабные учения по отработке совместных действий пожарно-спасательных и аварийных служб, а также силовых ведомств. В них приняли участие около тысячи человек. В рамках учений были отработаны действия спасателей и силовых ведомств при возникновении пожара и массовых беспорядков.

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