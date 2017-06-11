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Спорт

"Ролан Гаррос": историческая победа Надаля и неожиданный успех Остапенко

20:1811.06.2017
(обновлено: 20:30 11.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПобедитель Открытого Чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Рафаэль НадальПобедитель Открытого Чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Открытый чемпионат Франции 2017 года, лишенный нескольких звезд мирового тенниса, завершился в воскресенье в Париже ожидаемой, но от этого не менее исторической победой Рафаэля Надаля и абсолютно неожиданным успехом Елены Остапенко из Латвии.

Победитель Открытого Чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Надаль обыграл Вавринку и в десятый раз стал победителем "Ролан Гаррос"

Без Шараповой и Серены Уильямс

Российским болельщикам "Ролан Гаррос", еще даже не начавшись, уже принес большое разочарование: все с нетерпением ждали участия Марии Шараповой в своем первом после отбытой дисквалификации турнире Большого шлема. Но президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли сообщил, что двукратная победительница "Ролан Гаррос" wild card не получит. Пропустила Открытый чемпионат Франции и многократная победительница турниров Большого шлема, четырехкратная олимпийская чемпионка американка Серена Уильямс, которая ждет ребенка.

"Если это то, что нужно, чтобы вновь оказаться на самом верху, то в любом случае я в деле, каждый день. Никакие слова, игры или действия не смогут остановить меня на пути к моим мечтам. А у меня их множество", — заявила Шарапова.

Отсутствие таких звезд мирового тенниса сильно сказалось на ходе турнира, как уменьшив интерес к "Ролан Гаррос", так и добавив непредсказуемости итоговым результатам. Но обо всем по порядку.

Мария Шарапова. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Для россиянок прошедший чемпионат обернулся практически полным провалом: лучшей стала Светлана Кузнецова, добравшаяся до 4-го круга, но вряд ли такой результат может устраивать победительницу "Ролан Гаррос"-2009. Однако, по мнению некоторых экспертов, паниковать в данной ситуации не стоит.

"Не стал бы говорить, что отсутствие россиянок в четвертьфинале "Ролан Гаррос" является тревожным знаком для нашего тенниса, — заявил агентству "Р-Спорт" известный в прошлом теннисист, бронзовый призер Олимпийских игр-1992 Андрей Черкасов. — Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова находятся в хорошей форме, но не сложилось. Кузнецова проиграла не кому-то, а очень опытной Каролине Возняцки, которая два года была первой ракеткой мира, так что никаких звоночков здесь нет, глобальных выводов делать не стоит. Идет нормальный процесс, в году много турниров, какие-то более удачные, какие-то — менее".

Особые надежды возлагались и на олимпийских чемпионок Екатерину Макарову с Еленой Весниной, но россиянки завершили борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису на стадии четвертьфинала. Макарова и Веснина, посеянные под 2-м номером, уступили чешскому дуэту Люция Градецкая/Катерина Синякова (6-й номер посева) — 1:6, 4:6. Итоговая победа в парном разряде досталась американке Бетани Маттек-Сандс и чешке Люции Шафаржовой, обыгравшим австралиек Эшли Барти и Кейси Деллакуа — 6:2, 6:1.

Невероятная Остапенко

Победительница Открытого Чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Елена Остапенко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко выиграла "Ролан Гаррос"
Отдельно стоит выделить выступление Макаровой в одиночном разряде. Пусть россиянка и добралась лишь до второго круга, но зато в своем первом матче обыграла саму Ангелику Кербер, первую ракетку мира, от которой ждали на "Ролан Гаррос" многого. Главным открытием турнира по праву можно назвать латвийскую теннисистку Елену Остапенко. Вряд ли кто-то мог предположить, что спортсменка, которой по ходу чемпионата исполнилось всего 20 лет, сможет не просто дойти до финала, а завоевать титул.

В финале Остапенко взяла верх над третьей ракеткой турнира Симоной Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

"Она победила, благодаря своему характеру. Ни разу не изменила собственному атакующему стилю, порой, возможно, атакуя неоправданно, — сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. — Халеп упустила победу во второй партии, нужно было брать геймы при счете 3:1 и 3:2 в ее пользу. В середине матча она выглядела более уставшей. Ну, а Остапенко надо похвалить — она делала то, что умеет, и ничего не боялась. Это свойственно молодым. Хотя могла как выиграть, так и проиграть матч".

Для Остапенко этот успех стал настоящим прорывом, ведь ранее в активе теннисистки не было ни одной победы в турнирах WTA. Подобного успеха добивался аж в 1997 году бразилец Густаво Куэртэн, который также одержал сенсационную победу на "Ролан Гаррос", открыв титулом турнира Большого шлема счет своим победам. Любопытно, что это произошло 8 июня — в тот самый день, когда Остапенко появилась на свет. По еще одному совпадению, Куэртену тогда тоже было 20 лет.

Гений Надаля

Гарбинье Мугуруса в матче женского одиночного разряда Открытого Чемпионата Франции по теннису 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мугуруса проиграла Младенович в 4-м круге "Ролан Гаррос"
Что касается мужской части турнира, то тут одним из главных открытий стал россиянин Карен Хачанов, причем не только для российского, но и для всего мирового тенниса. Да, спортсмен завершил выступление на стадии 1/8 финала, но уступил все-таки первой ракетке мира Энди Маррею, а на пути к этой встрече выбил из розыгрыша чеха Томаша Бердыха и американца Джона Иснера.

"Хачанов стал открытием этого "Ролан Гаррос", — заявил известный российский тренер Владимир Камельзон. — Молодежи нужна одержимость, и одержимость Карена на этом турнире была очень велика. Это великий результат для нашего теннисиста. Я видел все матчи Карена на "Ролан Гаррос", у него все впереди. Сегодня с Марреем он сражался достойно. Я понимал, что обыграть Маррея, у которого сейчас все получается, нереально для большинства теннисистов. Игра была очень интересной, и Карен не был мальчиком для битья".

Еще одним открытием "Ролан Гаррос"-2017 по праву можно считать австрийца Доминика Тима, в четвертьфинале выбившего из розыгрыша действующего чемпиона турнира серба Новака Джоковича. Остановить Тима смог только Надаль. Испанца же остановить в Париже было просто невозможно. Сам факт того, что он не проиграл на пути к титулу ни одного сета, говорит о многом. Десятая победа на "Ролан Гаррос" — и 15-й титул турниров Большого шлема! Таким образом, до рекорда пропускавшего турнир Роджера Федерера из 18 титулов осталось три победы.

В финале Надаль взял верх над Станисласом Вавринкой, не оставив швейцарцу ни единого шанса — 6:2, 6:3, 6:1.

"Это действительно невероятно. Выиграть в десятый раз – это что-то очень, очень особенное! Я не могу описать свои чувства. Трудно сравнивать с другими турнирами, но нервы и адреналин, что я чувствую, не сравнимы с другими соревнованиями", — заявил после победы Надаль, слова которого Франс Пресс.

Что касается парного мужского разряда, то в нем победу одержали Майкл Винус из Новой Зеландии и американец Райан Харрисон, которые в финале нанесли поражение американцу Дональду Янгу и мексиканцу Сантьяго Гонсалесу — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3.

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