"Ролан Гаррос": историческая победа Надаля и неожиданный успех Остапенко

МОСКВА, 11 июн – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Открытый чемпионат Франции 2017 года, лишенный нескольких звезд мирового тенниса, завершился в воскресенье в Париже ожидаемой, но от этого не менее исторической победой Рафаэля Надаля и абсолютно неожиданным успехом Елены Остапенко из Латвии.
Без Шараповой и Серены Уильямс
Российским болельщикам "Ролан Гаррос", еще даже не начавшись, уже принес большое разочарование: все с нетерпением ждали участия Марии Шараповой в своем первом после отбытой дисквалификации турнире Большого шлема. Но президент Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли сообщил, что двукратная победительница "Ролан Гаррос" wild card не получит. Пропустила Открытый чемпионат Франции и многократная победительница турниров Большого шлема, четырехкратная олимпийская чемпионка американка Серена Уильямс, которая ждет ребенка.
"Если это то, что нужно, чтобы вновь оказаться на самом верху, то в любом случае я в деле, каждый день. Никакие слова, игры или действия не смогут остановить меня на пути к моим мечтам. А у меня их множество", — заявила Шарапова.
Отсутствие таких звезд мирового тенниса сильно сказалось на ходе турнира, как уменьшив интерес к "Ролан Гаррос", так и добавив непредсказуемости итоговым результатам. Но обо всем по порядку.
"Не стал бы говорить, что отсутствие россиянок в четвертьфинале "Ролан Гаррос" является тревожным знаком для нашего тенниса, — заявил агентству "Р-Спорт" известный в прошлом теннисист, бронзовый призер Олимпийских игр-1992 Андрей Черкасов. — Дарья Касаткина и Светлана Кузнецова находятся в хорошей форме, но не сложилось. Кузнецова проиграла не кому-то, а очень опытной Каролине Возняцки, которая два года была первой ракеткой мира, так что никаких звоночков здесь нет, глобальных выводов делать не стоит. Идет нормальный процесс, в году много турниров, какие-то более удачные, какие-то — менее".
Особые надежды возлагались и на олимпийских чемпионок Екатерину Макарову с Еленой Весниной, но россиянки завершили борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису на стадии четвертьфинала. Макарова и Веснина, посеянные под 2-м номером, уступили чешскому дуэту Люция Градецкая/Катерина Синякова (6-й номер посева) — 1:6, 4:6. Итоговая победа в парном разряде досталась американке Бетани Маттек-Сандс и чешке Люции Шафаржовой, обыгравшим австралиек Эшли Барти и Кейси Деллакуа — 6:2, 6:1.
Невероятная Остапенко
В финале Остапенко взяла верх над третьей ракеткой турнира Симоной Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
"Она победила, благодаря своему характеру. Ни разу не изменила собственному атакующему стилю, порой, возможно, атакуя неоправданно, — сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. — Халеп упустила победу во второй партии, нужно было брать геймы при счете 3:1 и 3:2 в ее пользу. В середине матча она выглядела более уставшей. Ну, а Остапенко надо похвалить — она делала то, что умеет, и ничего не боялась. Это свойственно молодым. Хотя могла как выиграть, так и проиграть матч".
Для Остапенко этот успех стал настоящим прорывом, ведь ранее в активе теннисистки не было ни одной победы в турнирах WTA. Подобного успеха добивался аж в 1997 году бразилец Густаво Куэртэн, который также одержал сенсационную победу на "Ролан Гаррос", открыв титулом турнира Большого шлема счет своим победам. Любопытно, что это произошло 8 июня — в тот самый день, когда Остапенко появилась на свет. По еще одному совпадению, Куэртену тогда тоже было 20 лет.
Гений Надаля
"Хачанов стал открытием этого "Ролан Гаррос", — заявил известный российский тренер Владимир Камельзон. — Молодежи нужна одержимость, и одержимость Карена на этом турнире была очень велика. Это великий результат для нашего теннисиста. Я видел все матчи Карена на "Ролан Гаррос", у него все впереди. Сегодня с Марреем он сражался достойно. Я понимал, что обыграть Маррея, у которого сейчас все получается, нереально для большинства теннисистов. Игра была очень интересной, и Карен не был мальчиком для битья".
Еще одним открытием "Ролан Гаррос"-2017 по праву можно считать австрийца Доминика Тима, в четвертьфинале выбившего из розыгрыша действующего чемпиона турнира серба Новака Джоковича. Остановить Тима смог только Надаль. Испанца же остановить в Париже было просто невозможно. Сам факт того, что он не проиграл на пути к титулу ни одного сета, говорит о многом. Десятая победа на "Ролан Гаррос" — и 15-й титул турниров Большого шлема! Таким образом, до рекорда пропускавшего турнир Роджера Федерера из 18 титулов осталось три победы.
В финале Надаль взял верх над Станисласом Вавринкой, не оставив швейцарцу ни единого шанса — 6:2, 6:3, 6:1.
"Это действительно невероятно. Выиграть в десятый раз – это что-то очень, очень особенное! Я не могу описать свои чувства. Трудно сравнивать с другими турнирами, но нервы и адреналин, что я чувствую, не сравнимы с другими соревнованиями", — заявил после победы Надаль, слова которого Франс Пресс.
Что касается парного мужского разряда, то в нем победу одержали Майкл Винус из Новой Зеландии и американец Райан Харрисон, которые в финале нанесли поражение американцу Дональду Янгу и мексиканцу Сантьяго Гонсалесу — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3.
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