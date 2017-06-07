Игрок "Барселоны" подрался с журналистом

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. Футболист каталонской "Барселоны" и сборной Турции Арда Туран подрался с журналистом на борту самолета, передает Р-Спорт.

Сообщается, что футболист вступил в перепалку с журналистом газеты Milliyet Билалом Меше, который ранее опубликовал статью, описывающую конфликтную ситуацию в сборной по поводу премиальных после чемпионата Европы 2016 года. Туран, по информации агентства, посыпал журналиста оскорблениями и ударами.

Турецкие СМИ утверждают, что после инцидента главный тренер сборной Турции Фатих Терим исключил Турана из команды, в ответ на что футболист объявил о завершении карьеры в сборной.

"Я совершил ошибку, что сделал это в то время, когда на мне была форма национальной сборной. Такое не должно происходить на борту самолета национальной команды, — сказал Туран на пресс-конференции в Словении. Однако турецкий футболист подчеркнул, что не испытывает угрызений совести в связи со стычкой.

Туран выступал в сборной Турции с 2006 года, а в 2008 году стал бронзовым призером Чемпионата Европы.

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