Сербского футболиста уличили в "невероятной" симуляции во время матча

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Сербский футболист Данко Лазович продемонстрировал "невероятную актерскую игру", столкнувшись с другим игроком в борьбе за матч, пишет Daily Mirror.

Инцидент произошел во время игры между венгерскими клубами "Видеотон" и "Гонвед". После подката соперника нападающий "Видеотона" Лазович демонстративно упал и несколько раз перевернулся на газоне, дергая руками и ногами.

Футболист "Видеотона" попытался помочь Лазовичу, но тот проигнорировал партнера по команде. В итоге даже тренер "Видеотона", наблюдавший за происходящим, призвал футболиста успокоиться, сообщает Daily Mirror.

Матч закончился победой "Гонведа" со счетом 1-0.