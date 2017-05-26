Два футболиста вылетевшей из РФПЛ "Томи" хотят сдать ЕГЭ

ТОМСК, 26 мая – РИА Новости. Сразу два футболиста основного состава клуба "Томь" – полузащитник Никита Гвинейский и защитник Марк Карымов – в 2017 году заканчивают школу; игрокам команды, вылетевшей в первый дивизион, предстоит сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщил РИА новости пресс-атташе клуба Олег Игрушкин.

Российский футбольный союз (РФС) ранее сообщил, что томский клуб не прошел процедуру лицензирования на участие в соревнованиях под эгидой РФС. "Томь" потеряла за зимний трансферный период практически всех игроков основного состава и доигрывала сезон в РФПЛ молодежной командой. "Томь" по итогам сезона-2016/17 вылетела из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Ребята очень серьезно относятся к этой теме, собираются поступать в серьезные вузы. Пытаются восполнить тот пробел, который возник в связи с их отсутствием на занятиях. Они посещали репетитора, брали с собой учебники на выезды. Очень серьезно подходили к этому вопросу. Подчеркну, что Марк и Никита – ребята очень ответственные, даже не по возрасту. Наверное, дело в воспитании. Тем более что оба – старшие братья в своих семьях", — рассказал Игрушкин.

Обоим игрокам по 18 лет. Карымов сыграл 10 матчей в РФПЛ, Гвинейский – 8, а в матче с "Анжи" забил гол.

Игрушкин добавил, что клуб желает футболистам удачи на предстоящих экзаменах: "На кону их будущее. Ребята это понимают".