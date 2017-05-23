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Спорт

Путин: все объекты к Кубку конфедераций и ЧМ по футболу построят вовремя

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1030)
15:5523.05.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин, Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Российская сторона сделает все для своевременного завершения строительства объектов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018, заявил во вторник президент России Владимир Путин.

Российский болельщик. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне", — сказал он на встрече с президентом FIFA Джанни Инфантино.

Российский президент поблагодарил лично Инфантино и возглавляемую им организацию за поддержку и сопровождение подготовки России к этим футбольным турнирам.

"В развитии футбола и состоит один из серьезных смыслов предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола", — отметил президент РФ.

Генеральный директор АНО Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации Терентий Мещеряков
© РИА Новости
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Он выразил удовлетворение тем, что в FIFA позитивно воспринимают подготовку российской стороны к футбольным соревнованиям. Путин отметил, что российская сторона создает необходимые условия как для любителей футбола, так и для спортсменов. Он также обратил внимание Инфантино, что в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира Россия значительную часть внимания и мест на стадионах предоставляет зарубежным гостям.

Перед беседой Путин и Инфантино осмотрели новый стадион футбольного клуба "Краснодар".

Глава российского государства и президент FIFA в сопровождении вице-премьера Виталия Мутко, помощника президента РФ Игоря Левитина и гендиректора ритейлера "Магнит" Сергей Галицкого, который является президентом футбольного клуба "Краснодар" и финансировал строительство стадиона, прогулялись по футбольному полю, а также пообщались с активом ведущих волонтерских объединений России.

Открытие парка Кубка конфедераций в Москве
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.Открытие Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛюбой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.Трофей Кубка Конфедераций 2017 на церемонии открытия Парка Кубка конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Любой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.Девушка на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФранцузский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.Французский футболист Марсель Десайи на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Французский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.На церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.Николай Гуляев, Виталий Мутко и официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.Мальчик на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.На церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПодобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.Молодые люди играют в настольный футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПарк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.Открытие Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Парк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.Марсель Десайи с трофеем Кубка Конфедераций 2017 на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПолуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.Дети играют в футбол на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.Марсель Десайи фотографируется с мальчиком на церемонии открытия Парка Кубка Конфедераций 2017 на территории парка искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.
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Открытие Парка Кубка Конфедераций 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФИФА приняла одно из лучших решений, доверив России ЧМ-2018, заявил Мутко
В ходе беседы с волонтерами Путин обратил внимание на большое количество волонтеров, привлекаемых к обслуживанию футбольных турниров — 5800 человек для Кубка конфедераций и 20 тысяч — для чемпионата мира.

В ответ волонтеры отметили, что всего для участия в волонтерской работе было подано 177 тысяч заявок из 190 государств, включая Россию, отметив, что это самое большое количество заявок за историю проведения чемпионатов.

Глава государства заявил журналистам, что в России надеются, что их работа позволит успешно провести оба турнира. Также президент сфотографировался с ними.

Спортивный волонтер: призвание для человека любой профессии
© РИА Новости / Алексей Куденко
Спортивный волонтер: призвание для человека любой профессии
Строительство нового стадиона было начато в апреле 2013 года, а завершено в сентябре 2016 года. Вместимость чаши спортивного объекта составляет 34 тысячи 291 место, из них 3197 — VIP-места и ложи. Крыша особой вантовой конструкции закрывает все зрительские места. Трибуны оснащены системой инфракрасного обогрева для максимального комфорта болельщиков в холодную погоду. По всему периметру в чаше стадиона установлен гигантский медиа-экран площадью 4700 квадратных метров.

Футбольное поле построено с применением всех современных технологий: подогрев, принудительная аэрация, охлаждение, искусственное освещение газона. Технические возможности стадиона позволят проводить на нем матчи любых турниров под эгидой UEFA и FIFA.

Первый матч на новом стадионе сыграла сборная России. Товарищеский поединок Россия — Коста-Рика прошел 9 октября 2016 года. Первый домашний матч клуба состоялся 20 октября 2016 года: "Краснодар" принял немецкий клуб "Шальке-04" в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы.

Гостеприимная Россия: города, которые примут ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости, Инфографика
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Гостеприимная Россия: города, которые примут ЧМ-2018 по футболу
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