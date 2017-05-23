Путин: все объекты к Кубку конфедераций и ЧМ по футболу построят вовремя

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1030)

КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Российская сторона сделает все для своевременного завершения строительства объектов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018, заявил во вторник президент России Владимир Путин.

"Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне", — сказал он на встрече с президентом FIFA Джанни Инфантино.

Российский президент поблагодарил лично Инфантино и возглавляемую им организацию за поддержку и сопровождение подготовки России к этим футбольным турнирам.

"В развитии футбола и состоит один из серьезных смыслов предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола", — отметил президент РФ.

Он выразил удовлетворение тем, что в FIFA позитивно воспринимают подготовку российской стороны к футбольным соревнованиям. Путин отметил, что российская сторона создает необходимые условия как для любителей футбола, так и для спортсменов. Он также обратил внимание Инфантино, что в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира Россия значительную часть внимания и мест на стадионах предоставляет зарубежным гостям.

Перед беседой Путин и Инфантино осмотрели новый стадион футбольного клуба "Краснодар".

Глава российского государства и президент FIFA в сопровождении вице-премьера Виталия Мутко, помощника президента РФ Игоря Левитина и гендиректора ритейлера "Магнит" Сергей Галицкого, который является президентом футбольного клуба "Краснодар" и финансировал строительство стадиона, прогулялись по футбольному полю, а также пообщались с активом ведущих волонтерских объединений России.

В ходе беседы с волонтерами Путин обратил внимание на большое количество волонтеров, привлекаемых к обслуживанию футбольных турниров — 5800 человек для Кубка конфедераций и 20 тысяч — для чемпионата мира.

В ответ волонтеры отметили, что всего для участия в волонтерской работе было подано 177 тысяч заявок из 190 государств, включая Россию, отметив, что это самое большое количество заявок за историю проведения чемпионатов.

Глава государства заявил журналистам, что в России надеются, что их работа позволит успешно провести оба турнира. Также президент сфотографировался с ними.

Строительство нового стадиона было начато в апреле 2013 года, а завершено в сентябре 2016 года. Вместимость чаши спортивного объекта составляет 34 тысячи 291 место, из них 3197 — VIP-места и ложи. Крыша особой вантовой конструкции закрывает все зрительские места. Трибуны оснащены системой инфракрасного обогрева для максимального комфорта болельщиков в холодную погоду. По всему периметру в чаше стадиона установлен гигантский медиа-экран площадью 4700 квадратных метров.

Футбольное поле построено с применением всех современных технологий: подогрев, принудительная аэрация, охлаждение, искусственное освещение газона. Технические возможности стадиона позволят проводить на нем матчи любых турниров под эгидой UEFA и FIFA.

Первый матч на новом стадионе сыграла сборная России. Товарищеский поединок Россия — Коста-Рика прошел 9 октября 2016 года. Первый домашний матч клуба состоялся 20 октября 2016 года: "Краснодар" принял немецкий клуб "Шальке-04" в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы.