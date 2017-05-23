Путин: все объекты к Кубку конфедераций и ЧМ по футболу построят вовремя

КРАСНОДАР, 23 мая – РИА Новости. Российская сторона сделает все для своевременного завершения строительства объектов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"Сделаем все для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и все, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне", — сказал он на встрече с президентом FIFA Джанни Инфантино.
Российский президент поблагодарил лично Инфантино и возглавляемую им организацию за поддержку и сопровождение подготовки России к этим футбольным турнирам.
"В развитии футбола и состоит один из серьезных смыслов предоставления права проведения чемпионата мира таким странам, в которых еще есть, куда двигаться, и есть планки, которые предстоит еще достигать в развитии спорта и в развитии футбола", — отметил президент РФ.
Он выразил удовлетворение тем, что в FIFA позитивно воспринимают подготовку российской стороны к футбольным соревнованиям. Путин отметил, что российская сторона создает необходимые условия как для любителей футбола, так и для спортсменов. Он также обратил внимание Инфантино, что в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира Россия значительную часть внимания и мест на стадионах предоставляет зарубежным гостям.
Перед беседой Путин и Инфантино осмотрели новый стадион футбольного клуба "Краснодар".
Глава российского государства и президент FIFA в сопровождении вице-премьера Виталия Мутко, помощника президента РФ Игоря Левитина и гендиректора ритейлера "Магнит" Сергей Галицкого, который является президентом футбольного клуба "Краснодар" и финансировал строительство стадиона, прогулялись по футбольному полю, а также пообщались с активом ведущих волонтерских объединений России.
В церемонии открытия приняли участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева, известный в прошлом футболист Александр Мостовой.
Любой участник открытия парка смог увидеть трофей Кубка конфедераций-2017.
В торжественной церемонии открытия парка также принял участие глава Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Вход и развлечения в парке, открывшемся на территории парка искусств "Музеон", будут бесплатными.
Французский футболист, чемпион мира по футболу 1998 года, победитель Кубков конфедераций FIFA 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции Марсель Десайи стал почетным гостем церемонии открытия парка Кубка конфедераций-2017.
Посетителей парка ждет яркая и разнообразная развлекательная программа.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве за год до футбольного чемпионата мира.
В парке планируется проводить встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы.
Участники проводимых в парке викторин и конкурсов смогут выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в столице.
Подобные парки будут открыты во всех городах, которые примут матчи Кубка конфедераций.
Парк в Сочи откроется 6 мая, в Казани - 13 мая, в Санкт-Петербурге - 20 мая.
Первый матч группового турнира Кубка конфедераций 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 17 июня, в нем сыграют сборные России и Новой Зеландии.
Полуфинальные матчи состоятся 28 июня в Казани и 29 июня в Сочи, матч за третье место пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" днем 2 июля.
Вечером 2 июля на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге состоится игра, на которой будет определен обладатель Кубка конфедераций 2017 года.
В ходе беседы с волонтерами Путин обратил внимание на большое количество волонтеров, привлекаемых к обслуживанию футбольных турниров — 5800 человек для Кубка конфедераций и 20 тысяч — для чемпионата мира.
В ответ волонтеры отметили, что всего для участия в волонтерской работе было подано 177 тысяч заявок из 190 государств, включая Россию, отметив, что это самое большое количество заявок за историю проведения чемпионатов.
Глава государства заявил журналистам, что в России надеются, что их работа позволит успешно провести оба турнира. Также президент сфотографировался с ними.
Строительство нового стадиона было начато в апреле 2013 года, а завершено в сентябре 2016 года. Вместимость чаши спортивного объекта составляет 34 тысячи 291 место, из них 3197 — VIP-места и ложи. Крыша особой вантовой конструкции закрывает все зрительские места. Трибуны оснащены системой инфракрасного обогрева для максимального комфорта болельщиков в холодную погоду. По всему периметру в чаше стадиона установлен гигантский медиа-экран площадью 4700 квадратных метров.
Футбольное поле построено с применением всех современных технологий: подогрев, принудительная аэрация, охлаждение, искусственное освещение газона. Технические возможности стадиона позволят проводить на нем матчи любых турниров под эгидой UEFA и FIFA.
Первый матч на новом стадионе сыграла сборная России. Товарищеский поединок Россия — Коста-Рика прошел 9 октября 2016 года. Первый домашний матч клуба состоялся 20 октября 2016 года: "Краснодар" принял немецкий клуб "Шальке-04" в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы.