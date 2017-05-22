Около 6 тонн тосола вытекло на поле в Туле после выходки фанатов "Спартака"

Поле стадиона Арсенал в Туле после матча 30-го тура чемпионата России по футболу между командами Аренал и Спартак. 21 мая 2017

Поле стадиона Арсенал в Туле после матча 30-го тура чемпионата России по футболу между командами Аренал и Спартак. 21 мая 2017

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Часть поврежденного болельщиками московского "Спартака" газона в Туле требует замены, так как на поле вытекло от 4 до 6 тонн тосола, заявил "РИА Новости" пресс-атташе футбольного клуба "Арсенал" Евгений Овсянников.

Встреча в рамках 30-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и московским "Спартаком" состоялась в воскресенье в Туле, игра закончилась со счетом 3:0 в пользу туляков. Во время матча фанаты "красно-белых" устроили беспорядки на арене — вырвали несколько десятков кресел, прорвались на поле после игры, сломали ворота и, по словам директора стадиона, повредили систему подогрева поля.

"Сегодня было большое совещание с участием руководителей "Арсенала" и администрации центрального стадиона. Подвели итоги вчерашней вакханалии. Самая большая проблема – нарушение системы подогрева в связи с тем, что когда вырывали с мясом ворота со стороны северной трибуны, там образовалось отверстие, и поскольку тосол находится под давлением, то за ночь вытекло от 4 до 6 тонн тосола. В результате у нас возникла необходимость в срочной замене газона, штрафной площади. У северных ворот требуется замена газона примерно 7 на 7 метров, но траве необходимо прижиться, а времени на это нет, потому что у нас матч 28 мая. "Арсенал" будет играть с красноярским "Енисеем", — сказал Овсянников.

Овсянников подчеркнул, что "Арсенал" не паникует и справится с форс-мажором в сроки: готов план срочных действий. В решении проблемы участвуют администрация стадиона, тульские власти. "Людям придется работать по 24 часа в сутки, чтобы ликвидировать последствия этого бедствия", — сказал собеседник.

Овсянников отметил, что поведение фанатов "Спартака" частично можно было спрогнозировать, поэтому некоторые меры руководство клуба предприняло заранее. "Мы заранее заказали ворота. В итоге ворота будут, безусловно, и даже на них будет красно-желтая сетка, аутентичная утраченной – ее фанаты "Спартака" порвали на мелкие кусочки. Сетку привезут с тренировочной базы "Арсенала", — пояснил пресс-атташе тульской команды.

Овсянников добавил, что общий ущерб, нанесенный стадиону воскресными беспорядками, пока не подсчитан. Также собеседник поделился мнением, что полиция Тулы делала все возможное, чтобы держать на контроле вопрос безопасности людей во время матча. "Главное, что удалось избежать жертв", — подчеркнул представитель клуба.

© РИА Новости / Алексей Филиппов Болельщики"Спартака" рвут сетку ворот на сувениры после матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов. © РИА Новости / Алексей Филиппов Болельщики"Спартака" рвут сетку ворот на сувениры после матча 30-го тура чемпионата России по футболу среди клубов.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>