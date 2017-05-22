В Федерации хоккея России рассказали о будущем Знарка в сборной

МОСКВА, 22 мая —РИА Новости. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок сохранит свой пост и продолжит тренировать сборную. Об этом сообщает "Р-Спорт".

"Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады-2018", — заявил Третьяк.

Он также высоко оценил работу нынешнего тренера, заявив, что "при нем мы (сборная России — ред.) все время при медалях".

Сборная России завершила чемпионат мира на третьем месте. В полуфинале российские хоккеисты уступили канадцам со счетом 4:2, а в матче за бронзу обыграли команду Финляндии. Победителем турнира стала Швеция, которая в финале победила Канаду со счетом 2:1 в серии буллитов.