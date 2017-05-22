В Федерации хоккея России рассказали о будущем Знарка в сборной
МОСКВА, 22 мая —РИА Новости. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Олег Знарок сохранит свой пост и продолжит тренировать сборную. Об этом сообщает "Р-Спорт".
"Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады-2018", — заявил Третьяк.
Он также высоко оценил работу нынешнего тренера, заявив, что "при нем мы (сборная России — ред.) все время при медалях".
Сборная России завершила чемпионат мира на третьем месте. В полуфинале российские хоккеисты уступили канадцам со счетом 4:2, а в матче за бронзу обыграли команду Финляндии. Победителем турнира стала Швеция, которая в финале победила Канаду со счетом 2:1 в серии буллитов.
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Встреча со сборной Финляндии за бронзу чемпионата мира проходила в Кельне.
Открыл счет в матче Никита Гусев, на 28-й минуте он отметился дублем.
Кроме того, шайбы в копилку россиян принесли Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.
В матче с финнами Валерий Ничушкин набрал свои первые очки на турнире, выполнив три голевые передачи.
Игроки сборной России Вадим Щипачев (слева) и Евгений Дадонов.
Вратарь сборной Финляндии Йоонас Корписало пропустил первую шайбу на седьмой минуте первого периода.
Еще три шайбы финны пропустили во втором периоде.
В конце второго периода сборная Суоми воспрянула духом и отыграла одну шайбу.
Еще две шайбы финны забили в начале третьего периода.
У финской сборной отметились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.
Вратарь сборной России Андрей Василевский.
Однако подопечные Олега Знарка смогли собраться.
На 48-й минуте Никита Кучеров забил пятую шайбу.
Таким образом, сборная России стала бронзовым призером второй раз подряд.