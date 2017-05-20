Стал известен соперник сборной России по хоккею в матче за бронзу ЧМ

Игрок сборной России Валерий Ничушкин и игрок сборной России Иван Телегин в полуфинальном матче ЧМ по хоккею 2017

Игрок сборной России Валерий Ничушкин и игрок сборной России Иван Телегин в полуфинальном матче ЧМ по хоккею 2017

КЕЛЬН, 20 мая — Р-Спорт. Хоккеисты сборной Швеции обыграли команду Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира-2017 и пробились в финал соревнований, где сыграют с канадцами.

Встреча, прошедшая в субботу в Кельне, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу шведской сборной. У победителей отличились Александр Эдлер (2-я минута), Йон Клингберг (25), Вильям Нюландер (35) и Йоаким Нордстрём (54). У финнов шайбу забросил Йонас Кемпайнен (5).

Сборная Швеции сыграет с командой Канады в финальном матче, который пройдет в воскресенье, 21 мая, в Кельне и начнется в 21:45 мск. Финны также в воскресенье поборются со сборной России в матче за третье место, который начнется в 17:15 мск.