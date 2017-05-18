Сборная России обыграла чехов и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Кельне и Париже со счетом 3:0, сообщает "Р-Спорт". Победа над чехами вывела подопечных Олега Знарка в полуфинал турнира.
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В составе победителей шайбами отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Голкипер сборной России Андрей Василевский отразил в матче 27 бросков, удержав ворота в неприкосновенности.
В полуфинале российская дружина встретится с сильнейшим в паре Канада — Германия.
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