Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Краснодаром" в матче 29-го тура РФПЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — Р-Спорт. Футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Краснодаром" в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду на стадионе "Петровский", завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 12-й минуте Артём Дзюба.

Перед заключительным туром "сине-бело-голубые" набрали 58 очков и продолжают борьбу с московским ЦСКА за второе место и попадание в Лигу чемпионов. У идущих вторыми армейцев на один балл больше.

"Краснодар" с 46 баллами занимает пятое место.

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