США нанесли первое поражение сборной России на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Хоккеисты сборной России уступили команде Соединенных Штатов Америки в матче группового этапа чемпионата мира в Кельне и Париже со счетом 3:5, сообщает "Р-Спорт".
У россиян дублем отметился Никита Гусев, еще одну шайбу забросил Антон Белов. В составе победителей две шайбы забил Кевин Хейс, еще по голу в ворота сборной России отправили Дилан Ларкин, Андерс Ли и Брок Нельсон.
Эта победа позволила американцам выйти на первое место в группе A с 18 очками. Российские хоккеисты опустились в своей группе на вторую позицию, имея в активе 17 очков. Подопечные Олега Знарка сыграют в четвертьфинале либо против команды Чехии, либо против сборной Финляндии. Матчи плей-офф начнутся в четверг.
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