Евгений Корешков стал главным тренером хоккейного клуба "Барыс"

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Главным тренером "Барыса" назначен известный экс-игрок сборной Казахстана Евгений Корешков, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба из Астаны.
Сообщается, что главными задачами Корешкова и руководства "Барыса" будет привлечение в состав игроков, входящих в число кандидатов в сборную Казахстана, и омоложение состава клуба.
"Барыс" в минувшем сезоне КХЛ занял пятое место в Восточной конференции, а в плей-офф в четвертьфинале уступил магнитогорскому "Металлургу" (0-4).
Молодёжную команду "Барыса" — "Снежные Барсы" — возглавит Сергей Старыгин.
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