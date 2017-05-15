Кокорина и Мамаева не вызвали в сборную на Кубок конфедераций

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не попали в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Кубку конфедераций.

Список футболистов, вызванных в сборную, опубликован на сайте РФС.

Летом прошлого года, после провального для сборной России Евро-2016, Кокорин и Мамаев оказались в центре скандала в связи с вечеринкой в одном из ночных клубов Монте-Карло. Тогда СМИ опубликовали видео, на котором спортсменам под российский гимн вынесли элитное шампанское.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками сборной России по группе А станут Новая Зеландия, Португалия и Мексика. В группе В сыграют команды Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

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