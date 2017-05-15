Дзюба, Дзагоев и Тарасов вошли в состав сборной на Кубок конфедераций

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба, полузащитники Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва) и Дмитрий Тарасов ("Локомотив", Москва), а также защитник Марио Фернандес (ЦСКА) вошли в расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций 2017 года, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Дзюба не играл за сборную с прошлого октября, Тарасов – с августа, а Фернандес, получивший российское гражданство в июле 2016 года, пока еще не дебютировал за национальную команду. Дзагоев в текущем году провел на поле в составе российской команды лишь 17 минут в матче против бельгийцев (3:3).

Полностью расширенный состав, в который вошли 30 игроков, выглядит следующим образом:

вратари — Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит");

защитники — Виктор Васин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — "Спартак", Москва), Руслан Камболов ("Рубин", Казань), Федор Кудряшов ("Ростов", Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Андрей Семенов ("Терек", Грозный), Роман Шишкин ("Краснодар), Игорь Смольников ("Зенит");

полузащитники — Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов"), Юрий Жирков ("Зенит"), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — "Локомотив");

нападающие — Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — "Ростов"), Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Федор Смолов ("Краснодар").

После заключительного тура чемпионата России (21 мая) будет определен список игроков для работы на учебно-тренировочном сборе в Австрии, после которого сборная России проведет товарищеские матчи со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве). Окончательная заявка национальной команды на Кубок конфедераций должна быть обнародована не позднее 7 июня.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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