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Спорт

Шестнадцать лет спустя: ФК "Спартак" выиграл чемпионат России в 10-й раз

08:2108.05.2017
(обновлено: 08:24 08.05.2017)
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© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкИгроки Спартака. Архивное фотоИгроки Спартака. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Московский футбольный клуб "Спартак" в десятый раз выиграл чемпионат России, одержав победу в розыгрыше РФПЛ сезона-2016/17.

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Предыдущий успех "красно-белых" в первенстве страны датирован 2001 годом — два чемпионских титула разделили между собой почти 16 лет. После домашней победы над томской "Томью" (1:0) любой результат в матче между петербургским "Зенитом" и грозненским "Тереком" кроме победы "сине-бело-голубых" гарантировал титул москвичам. В итоге после поражения "Зенита" (0:1) команда Массимо Карреры за три тура до финиша завоевала золотые медали.

Мечта Федуна сбылась

"Спартак" является лидером по количеству побед в чемпионате. По итогам сезона москвичи в десятый раз стали чемпионами России, а во времена СССР "красно-белые" одержали 12 побед в первенствах страны. В советские времена успешнее москвичей было лишь киевское "Динамо" (13 титулов чемпиона). Владелец клуба Леонид Федун выиграл свой первый трофей во главе московского клуба, акции которого приобрел 13 лет назад. После поражения "Зенита" от "Терека" в Санкт-Петербурге Федун ответил на звонок корреспондента агентства "Р-Спорт".

"Долго-долго-долго мы ждали и наконец дотерпели! Я очень рад за наших болельщиков, которые столько лет терпели и верили в команду. У нас самые лучшие фанаты, у нас самая большая поддержка! Даже на матч с "Томью" когда пришел полный стадион — это, конечно, завораживает. Те усилия, который внес тренерский штаб, администрация клуба, я, наконец воплотились в дело. Давайте сегодня радоваться!" — сказал Федун по телефону. Владелец "Спартака" также подчеркнул, что Каррера останется главным тренером. " Кредит доверия полный, это даже не вопрос", — отметил Федун.

Слагаемые успеха

Долгие годы "Спартак" не мог выиграть чемпионат России. С 2002 года чемпионом страны становились дважды московский "Локомотив" и казанский "Рубин", четырежды — петербургский "Зенит", шесть раз — московский ЦСКА. Руководству "красно-белых" никак не удавалось найти тренера, который смог бы прервать череду неудач и вернуть чемпионский титул, хотя команда за это время пять раз останавливались в шаге от золотых наград, довольствуясь серебром. Поставить чемпионскую игру "Спартаку" сумел итальянец Каррера, который сначала работал в штабе Дмитрия Аленичева, а затем сменил его в августе 2016 года.

Игроки Зенита Артем Дзюба и Роберт Мак. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
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"Спартаку" в последние годы удалось подобрать сбалансированный состав, роль первой скрипки в котором отведена голландскому полузащитнику Куинси Промесу. Игрок атаки благодаря своим ярким и результативным действиям заслужил любовь спартаковских болельщиков и уважение истинных ценителей футбола. При Каррере новыми красками заблистала игра полузащитника Дениса Глушакова. Защита "Спартака", о которой в предыдущие годы частенько говорили с насмешкой, наконец стала монолитом и в 13 матчах из 27 команда не пропустила голов. Безусловно, помог выиграть и собственный уютный стадион, построенный Федуном.

Экс-тренер "красно-белых", ныне возглавляющий сборную России, Станислав Черчесов отметил роль Федуна в победе "Спартака", назвав ее одной из ключевых. "Спартак" — объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Арнольдовича (Федуна) только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей "Спартака" и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды", — подчеркнул Черчесов.

Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко заявил "Р-Спорт", что "Спартак" наиболее ровно выступил в сезоне и по праву заслужил победу в чемпионате.

"Я поздравляю "Спартак"! Считаю, что в этом сезоне он заслуженно стал чемпионом, потому что более ровно провел весь чемпионат, без каких-либо больших срывов. Я поздравляю и руководство клуба, и тренеров, и команду, и, конечно, болельщиков. Они в этом году были вместе, поэтому, как мне кажется, и достигли такого результата. Заслуга болельщиков – огромная, потому что на протяжении всего сезона они были вместе с командой. Эта победа – общая заслуга", — сказал Мутко.

На радость творческой интеллигенции

Еще со времен СССР так повелось, что творческая интеллигенция в своем большинстве переживала за "Спартак". За народную команду болели Вячеслав Тихонов, Евгений Моргунов, Александр Абдулов, Спартак Мишулин, Олег Янковский. До сих пор переживают за "красно-белых" Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Олег Табаков и многие другие представители театра, кино и эстрады. Известный актер театра и кино Михаил Ефремов заявил, что победа "Спартака" сделала его счастливым.

Футбол. РФПЛ. Матч ЦСКА - Спартак. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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"Спартак" стал чемпионом России по футболу

"Я скажу вот так: grande grazie, Massimo. Можно еще сказать так: дошли. Главный творец чемпионства — команда. Тяжеловато было, когда Олег Романцев ушел из "Спартака", первые несколько лет особенно. Только еще при Невио Скале были какие-то надежды, а потом было тяжело. Черчесов, Карпин… Cколько раз брали второе место за эти годы. Помните, когда Алехандро Домингес выбил мяч с "ленточки" в Раменском, и "Зенит" стал чемпионом в 2007 году? Хоть (комментатор) Геннадий Сергеевич Орлов и сказал тогда, что мяч с ленточки выбил кореец Ким Дон Джин. Помню этот матч, когда Мутко носился с кубком", — сказал Ефремов.

Актер Алексей Маклаков в разговоре с корреспондентом "Р-Спорт" отметил, что многие его коллеги, как например Абдулов, не сумели дождаться чемпионства любимой команды. "Я не устал за эти 16 лет, потому что надежда умирает последней. Мне жалко людей, которые не дожили до этого момента, до этого чемпионства. Игроки "Спартака" должны понимать, сколько болельщиков ждали этого события, но к сожалению не дождались. Мое ожидание было всегда мотивировано тем легендарным "Спартаком" Олега Романцева. Эти ожидания растянулись на большой срок", — подчеркнул Маклаков.

"Боление за "Спартак" — это другое боление, нежели боление болельщиков других команд. Это боление как за членов своей семьи. Эти надежды на чемпионство были похожи на родительские надежды", — считает Маклаков.

Народная команда выступит в Лиге Чемпионов

Победа в чемпионате России гарантировала "Спартаку" участие в групповом турнире Лиги чемпионов. В отличие от ЦСКА и "Зенита", которые по разу выигрывали Кубок УЕФА, а "сине-бело-голубые" еще и Суперкубок УЕФА, в коллекции трофеев "красно-белых" нет европейских титулов. Зато "Спартак" ближе других российских клубов был к завоеванию Кубка чемпионов, когда в 1991 году добрался до полуфинала. Вместе с Каррерой "Спартак" постарается превзойти или хотя бы повторить это достижение, что станет огромным успехом. Победой в чемпионате России "красно-белые" доказали, что ничего невозможного для них нет.

Член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев после победы "Спартака" заявил, что за счет поддержки болельщиков "красно-белые" могут свернуть горы. "Тяжело было ждать чемпионство, но самое впечатляющее то, что "Спартак" за эти годы не растерял своих поклонников, хотя прошло 16 лет и подавляющее большинство поклонников — это молодежь. То, сколько билетов реализовывается на домашние матчи, говорит о том, что "Спартак" любим и является главной народной командой. Я считаю, что даже близко никто не стоит с позиций конкуренции "Спартаку" в этом плане", — сказал Тарпищев.

"На протяжении всех этих лет "Спартак" ждали, любили, надеялись на него, переживали за него. Та преемственность среди болельщиков, которая существует до сих пор — это показатель того, что миллионы людей ждали этого момента — чемпионства", — добавил собеседник агентства.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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