Российские хоккеисты разгромили Италию на чемпионате мира

КЕЛЬН, 7 мая — Р-Спорт. Сборная России с разгромным счетом победила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча в Кельне завершилась со счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) в пользу россиян. Для российской сборной это вторая победа на турнире.

Сразу трое россиян отметились дублями: Сергей Андронов отличился на 10-й и 59-й минутах, Владислав Наместников — на 36-й и 46-й, а Артемий Панарин — на 37-й и 51-й. Еще по шайбе забросили Евгений Дадонов на 19-й минуте, Никита Кучеров (25), Сергей Плотников (44) и Сергей Мозякин (46).

На это сборная Италии смогла ответить единственным голом — на 24-й минуте шайбу забросил Томмазо Траверса.

В следующем матче 8 мая россияне встретятся с командой Германии, а итальянцы днем позже сыграют со сборной Латвии.

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