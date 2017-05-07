Российские хоккеисты разгромили Италию на чемпионате мира
КЕЛЬН, 7 мая — Р-Спорт. Сборная России с разгромным счетом победила команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира.
Встреча в Кельне завершилась со счетом 10:1 (2:0, 3:1, 5:0) в пользу россиян. Для российской сборной это вторая победа на турнире.
Хоккей. Чемпионат мира. Матч Италия - Россия
Сразу трое россиян отметились дублями: Сергей Андронов отличился на 10-й и 59-й минутах, Владислав Наместников — на 36-й и 46-й, а Артемий Панарин — на 37-й и 51-й. Еще по шайбе забросили Евгений Дадонов на 19-й минуте, Никита Кучеров (25), Сергей Плотников (44) и Сергей Мозякин (46).
На это сборная Италии смогла ответить единственным голом — на 24-й минуте шайбу забросил Томмазо Траверса.
В следующем матче 8 мая россияне встретятся с командой Германии, а итальянцы днем позже сыграют со сборной Латвии.
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Игроки сборной России радуются победе над шведами.
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Болельщики следят за хоккейным матчем Россия-Швеция.
Вратарь Андрей Василевский признался, что доволен игроками своей команды, которые не сдались после пропущенной шайбы.
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© Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПоследние две минуты третьего периода. Успеют ли россияне забросить шайбу?
Последние две минуты третьего периода. Успеют ли россияне забросить шайбу?
Объявили овертайм. Он проводится в формате 3х3.
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