Джошуа рассказал, как ему удалось победить Кличко

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа победил украинца Владимира Кличко за счет характера. Об этом британец рассказал после чемпионского боя. Слова боксера приводит портал Fightnews.com.
Британский боксер также поблагодарил соперника за бой и выразил ему свое уважение.
"Низкий поклон Кличко за то, что он принял вызов. <…> Он остается примером для подражания как внутри, так и за пределами ринга", — подчеркнул Энтони Джошуа.
Британец признался, что не знает, состоится ли реванш боя с Кличко. Украинский боксер не исключил проведения повторного поединка — в контракте есть пункт о реванше, но заявил о желании взять паузу "на раздумья по поводу своей карьеры".
Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоялся в ночь на воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Британский боксер одержал победу техническим нокаутом в 11 раунде.