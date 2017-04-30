Джошуа рассказал, как ему удалось победить Кличко

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа победил украинца Владимира Кличко за счет характера. Об этом британец рассказал после чемпионского боя. Слова боксера приводит портал Fightnews.com.

"Я не идеален, но я работаю над собой. Иногда ты можешь быть феноменальным бойцом, но бокс — это, в первую очередь, характер. Я вернулся (из нокдауна — ред.), дрался сердцем и победил. В таких боях можно узнать, чего ты стоишь на самом деле", — заявил Джошуа.

Британский боксер также поблагодарил соперника за бой и выразил ему свое уважение.

"Низкий поклон Кличко за то, что он принял вызов. <…> Он остается примером для подражания как внутри, так и за пределами ринга", — подчеркнул Энтони Джошуа.

Британец признался, что не знает, состоится ли реванш боя с Кличко. Украинский боксер не исключил проведения повторного поединка — в контракте есть пункт о реванше, но заявил о желании взять паузу "на раздумья по поводу своей карьеры".

Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоялся в ночь на воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Британский боксер одержал победу техническим нокаутом в 11 раунде.