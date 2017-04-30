Дерби ЦСКА и "Спартака" украсит 26-й тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Московские ЦСКА и "Спартак" сыграют в центральном матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Эта встреча может либо сделать "красно-белых" без пяти минут чемпионами, либо обострить борьбу за золото до предела.
Матч пройдет в воскресенье на стадионе ЦСКА, начало в 17:00 мск.
50 на 50, ничья…
Встреча молодежных команд прошла в субботу и завершилась вничью со счетом 2:2. В этом первенстве лидируют "красно-синие", опережающие спартаковцев на три очка. "Все всё понимают. Думаю, в воскресенье будет самый важный матч, — сказал полузащитник армейской "молодежки" Астемир Гордюшенко, привлекающийся к играм за основную команду. — Эта встреча будет боевой, интересной. Реально ли догнать "Спартак"? Почему нет?"
Дзагоев не восстановлен? А Зе Луиш и Луис Адриано?
Главная кадровая проблема хозяев – вновь травма Алана Дзагоева, который был заменен в начале первого тайма матча с "Локомотивом". "Если Дзагоев не сыграет со "Спартаком", это будет серьезной потерей для ЦСКА. Но армейцы смогут заменить его. Ранее им уже удавалось это сделать", — выразил надежду экс-главный тренер армейцев Олег Долматов. В пятницу Дзагоев тренировался на базе ЦСКА в Ватутинках по индивидуальной программе, в то время как все остальные футболисты работали в общей группе.
"Спартак" ожидает подкрепления в переднюю линию, но восстановились ли после травм Зе Луиш и Луис Адриано? Официальной информации на сей счет до самого матча наверняка не появится. "Это будет тяжелый матч. Надеюсь, он получится красивым и зрелищным. Мы имеем некоторое преимущество по очкам, что позволяет нам дышать свободно. Мы должны выйти на поле и показать свою игру, так как мы не можем только защищаться", — заявил главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.
"Конечно, надо обыгрывать "Спартак" на своей арене и попортить ему нервы", — заметил экс-защитник ЦСКА Валерий Минько. Бывший спартаковский нападающий Максим Бузникин отметил, что "победы достаются "Спартаку" достаточно тяжело, и сейчас сказывается отсутствие двух нападающих (Зе Луиша и Адриано)". При этом он сделал вывод, что "армейцы в атаке играют более разнообразно".
Судит Безбородов
Счет личных встреч команд в чемпионатах России в пользу ЦСКА. Армейцы победили в 20 матчах, "Спартак" – в 18-ти. 13 раз была зафиксирована ничья. В воскресенье ЦСКА и "Спартак" встретятся в 52-й раз. В первом круге команды сошлись в 12-м туре на стадионе "Спартак" в Тушино, победили "красно-белые" со счетом 3:1.
Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>