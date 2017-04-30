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Спорт

Дерби ЦСКА и "Спартака" украсит 26-й тур чемпионата России по футболу

00:5130.04.2017
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© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкМатч Спартак - ЦСКА. Архивное фотоМатч Спартак - ЦСКА. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 30 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Московские ЦСКА и "Спартак" сыграют в центральном матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Эта встреча может либо сделать "красно-белых" без пяти минут чемпионами, либо обострить борьбу за золото до предела.

Матч пройдет в воскресенье на стадионе ЦСКА, начало в 17:00 мск.

50 на 50, ничья…

Футбол. РФПЛ. Матч Спартак - ЦСКА. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Финиш близок: ЦСКА примет "Спартак", "Зенит" сыграет с "Томью"
"Спартак" является единоличным лидером чемпионата, имея после 25 туров 57 очков. ЦСКА идет на второй позиции, отставая от "красно-белых" на семь баллов. "В таких дерби шансы всегда 50 на 50", — поделился мнением главный тренер молодежного состава армейцев Александр Гришин. "При этом глупо спорить, что "Спартак" и ЦСКА на данный момент являются сильнейшими командами России", — добавил специалист, не упомянув санкт-петербургский "Зенит", который отстает от армейцев на одно очко и в понедельник сыграет на выезде с томской "Томью".

Встреча молодежных команд прошла в субботу и завершилась вничью со счетом 2:2. В этом первенстве лидируют "красно-синие", опережающие спартаковцев на три очка. "Все всё понимают. Думаю, в воскресенье будет самый важный матч, — сказал полузащитник армейской "молодежки" Астемир Гордюшенко, привлекающийся к играм за основную команду. — Эта встреча будет боевой, интересной. Реально ли догнать "Спартак"? Почему нет?"

Футбол. РФПЛ. Матч ЦСКА - Локомотив
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Футболисты ЦСКА разгромили "Локомотив"
Бывший главный тренер ЦСКА и тренер "Спартака" Александр Тарханов, возглавляющий ныне екатеринбургский "Урал", считает, что в воскресном дерби будет зафиксирована ничья. "В ЦСКА более опытные игроки, армейцы уже давно набрали приличный ход и выигрывают почти все матчи. Но у "Спартака" также хорошая команда, которая лидирует и обладает серьезным запасом прочности. Поэтому они, возможно, будут действовать более спокойно. В то же время "Спартаку" надо играть с акцентом на атаку, потому что если они будут действовать от обороны, то преимущество будет у ЦСКА. Думаю, что игра завершится со счетом 1:1", — резюмировал прогноз Тарханов.

Дзагоев не восстановлен? А Зе Луиш и Луис Адриано?

Главная кадровая проблема хозяев – вновь травма Алана Дзагоева, который был заменен в начале первого тайма матча с "Локомотивом". "Если Дзагоев не сыграет со "Спартаком", это будет серьезной потерей для ЦСКА. Но армейцы смогут заменить его. Ранее им уже удавалось это сделать", — выразил надежду экс-главный тренер армейцев Олег Долматов. В пятницу Дзагоев тренировался на базе ЦСКА в Ватутинках по индивидуальной программе, в то время как все остальные футболисты работали в общей группе.

"Спартак" ожидает подкрепления в переднюю линию, но восстановились ли после травм Зе Луиш и Луис Адриано? Официальной информации на сей счет до самого матча наверняка не появится. "Это будет тяжелый матч. Надеюсь, он получится красивым и зрелищным. Мы имеем некоторое преимущество по очкам, что позволяет нам дышать свободно. Мы должны выйти на поле и показать свою игру, так как мы не можем только защищаться", — заявил главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.

Дым на матче
Черное облако дыма окутало трибуны на матче ПСВ "Эйндховен" – "Аякс"
Главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко подчеркнул, что разгромная победа его команды в предыдущем туре над московским "Локомотивом" (4:0) не скажется на подготовке к дерби. "У нас достаточно опытная команда. На нее не оказывает влияние победный результат или, не дай бог, какой-то отрицательный. В равной степени подходим к любому сопернику. Поэтому не думаю, что какое-то влияние (на игру со "Спартаком") окажет (матч с "Локомотивом)", — признался тренер.

"Конечно, надо обыгрывать "Спартак" на своей арене и попортить ему нервы", — заметил экс-защитник ЦСКА Валерий Минько. Бывший спартаковский нападающий Максим Бузникин отметил, что "победы достаются "Спартаку" достаточно тяжело, и сейчас сказывается отсутствие двух нападающих (Зе Луиша и Адриано)". При этом он сделал вывод, что "армейцы в атаке играют более разнообразно".

Судит Безбородов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко во время встречи. 28 апреля 2017
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Медведев прокомментировал судейство на матче "Зенит"-"Урал"
Встречу обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым, который отметился в четверг резонансным арбитражем игры между махачкалинским "Анжи" и томской "Томью" (3:3), назначив три пенальти в ворота сибиряков и показав в их сторону 7 желтых карточек. "Безбородов продолжает судить 30 апреля", — однозначно заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в ответ тем, кто подозревает петербургского рефери в несоответствии этому дерби. К слову, Безбородов наряду с Сергеем Карасевым и Сергеем Лапочкиным рекомендованы исполкомом РФС в список актуальных арбитров ФИФА.

Счет личных встреч команд в чемпионатах России в пользу ЦСКА. Армейцы победили в 20 матчах, "Спартак" – в 18-ти. 13 раз была зафиксирована ничья. В воскресенье ЦСКА и "Спартак" встретятся в 52-й раз. В первом круге команды сошлись в 12-м туре на стадионе "Спартак" в Тушино, победили "красно-белые" со счетом 3:1.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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