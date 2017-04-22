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Спорт

Судейский произвол и плановая победа: "Зенит" дебютировал на новом стадионе

17:5222.04.2017
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© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкИгроки Зенита Артем Дзюба и Роберт Мак. Архивное фотоИгроки Зенита Артем Дзюба и Роберт Мак. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Футболисты "Зенита" обыграли "Урал" в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), который стал первой официальной встречей на "Санкт-Петербург Арене". Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:0. Арбитр Алексей Еськов удалил троих футболистов "Урала".

Футбол. РФПЛ. Матч Зенит - Урал
© РИА Новости . Алексей Даничев
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"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на новом стадионе

Снег футболу не помеха

В ночь с пятницы на субботу в Санкт-Петербурге зарядил мокрый снег. Выйдя на балкон утром, можно было увидеть во дворе настоящие зимние сугробы. У стадиона подогретые алкоголем и праздничным настроением фанаты "Зенита" распевали песни, а кое-кто уже не мог держаться на ногах самостоятельно и валялся в снегу — выходной!

Благодаря уникальному стадиону на Крестовском острове матч чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" прошел в комфортных условиях. Снега, в отличие от кусков искусственного газона у угловых флагов, футболисты не увидели. Под закрытой крышей стадиона "Санкт-Петербург" создавалось ощущение, будто встреча проходит поздней весной. Сухо и тепло так, что пришлось даже снять с себя верхнюю одежду. Вот так, словно попадаешь из одного времени года в другое…

© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФутбол. РФПЛ. Матч "Зенит" - "Урал"
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Футбол. РФПЛ. Матч "Зенит" - "Урал"

Внезапно раздался голос диктора — артиста театра и кино Михаила Боярского.

Назад в будущее

В числе прочего из динамиков перед оглашением стартового состава команд неповторимый тембр Боярского донес до болельщиков: "Каналья!". Хоть Михаил Сергеевич и обещал корреспонденту "Р-Спорт", что не будет говорить ничего лишнего во время работы диктором, но болельщики остались явно довольны таким отступлением. Вскоре активные фанаты, разместившиеся на месте легендарного сектора 33, развернули несколько баннеров. Главный из них гласил: "Назад в будущее". Видимо, речь шла о том, что "Зенит "обрел новый дом на месте старого, стадиона имени Кирова. Тему известного фильма Роберта Земекиса раскрыло изображение сумасшедшего профессора, которого сыграл Кристофер Ллойд.

Увы, после этого фанаты не придумали ничего лучше, как начать использовать пиротехнику. И это под сведенной крышей стадиона "Санкт-Петербург"! Дым от сгоревших файеров и шашек рассеялся не скоро. Вообще, оказавшись на новой арене в Петербурге в игровой день, можно отметить: пока стадион едва ли можно назвать уютным. Да, раскатистое эхо под закрытой крышей создает впечатление, будто на матче были не обещанные 20 с небольшим тысяч зрителей, а все 50. Да, журналистам, словно голодным новоселам, бесплатно раздали гамбургеры, но за ними акулам пера пришлось простоять весь перерыв. На "Петровском" работа пресс-центра организована значительно лучше.

Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Михаил Киреев
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Мутко о "Зенит-арене": вопросы решены, но есть ряд спорных моментов

Понятно, что "Зениту" необходимо было начать писать историю нового стадиона с победы. Но тот судейский произвол, который болельщики увидели в субботу, едва ли добавит им настроения, хоть "Зенит" и набрал три очка. Удалив Эрика Бикфалви и Романа Павлюченко после часа игры, арбитр Алексей Еськов обрек гостей играть по большей части на отбой. Представьте себе, болельщики и тут нашли объяснение работе арбитра: "Еськов расчищает дорогу "Спартаку", ведь "Уралу" в следующем туре играть именно с "красно-белыми". Вот что значит беззаветная и слепая любовь к команде! Правда, любовь эта порой исключает адекватное восприятие реальности.

© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФутбол. РФПЛ. Матч "Зенит" - "Урал"
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Футбол. РФПЛ. Матч "Зенит" - "Урал"

Оказывается, иногда бывает так: ты идешь не на футбол, чтобы увидеть игру, а на матч, судьба которого, похоже, была предрешена изначально. Конечно, "Зениту" удалось справить новоселье, ведь в истории останется только результат — победа "Зенита". Через несколько лет немногие вспомнят о том, что футболистам скромного "Урала" было показано три красные карточки, только привкус от такого новоселья на стадионе "Санкт-Петербург" у настоящих болельщиков вряд ли будет сладким. Голы Бранислава Ивановича и Йоана Молло порадовали присутствовавшего на матче Алексея Миллера, но едва ли они добавят болельщиков "Зениту" за пределами Петербурга.

"Судья сделал все для победы "Зенита"

После игры стало понятно, по какой причине Мирча Луческу перед игрой говорил, что на новом стадионе "Зенит" будет только побеждать. Почему-то вспомнились слова тренера "Магнитки" Ильи Воробьева, обращенные в адрес судей игры финала плей-офф КХЛ между СКА и "Металлургом". Александр Федорович Тарханов вполне мог повторить слова Воробьева: "Отдай им кубок, отдай". Но "Урал" кубок "Зениту" не отдаст, ведь играть в финале Кубка России ему предстоит играть с московским "Локомотивом".

Только вряд ли даже такое судейство позволит "сине-бело-голубым" занять в текущем розыгрыше чемпионата России место выше второго. После матча Тарханов отметил, что мысли увести команду с поля не было.

"Три удаления — судья все делал, чтобы "Зенит" выиграл. Нельзя так судить, судить надо честно. Нельзя было уводить игроков с поля — последовала бы дисквалификация. У нас такой мысли не было. Неприятно, что судья вмешался в игру. У меня был момент в жизни. Играли с ЦСКА в Тюмени, судья Ярыгин нас убил. Но его дисквалифицировали пожизненно", — сказал Тарханов журналистам, отметив, что судья Еськов получал кайф от своей работы.

Мирча Луческу чувствовал себя на пресс-конференции неуютно и часто смотрел в пол. "Доволен тремя очкам и недоволен той манерой, в которой мы их завоевали. Я не видел еще повторы всех моментов, есть судья, который был рядом. Ему принимать решения. Я уверен, была красная карточку у (полузащитника "Урала" Эрика) Бикфалви. После игры со "Спартаком" я уже даже не думаю, откуда судьи", — сказал Луческу журналистам.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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