Овечкин "отомстил" сопернику, ударившему его в колено

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ответил форварду "Торонто Мейпл Лифс" Назему Кадри за грубый силовой прием в первом периоде пятого матча первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли.

Нападающий "Торонто" попал Овечкину в колено и был наказан малым штрафом. Россиянин получил повреждение и покинул лед в сопровождении одноклубников, не опираясь на левую ногу.

Вернувшись на площадку во втором периоде, капитан "Кэпиталз" ткнул обидчика клюшкой между ребер.

"Я подумал, что он (Овечкин — прим.ред.) избавился от шайбы и попытался его зацепить, а он хотел увернуться. Но я не выставлял ногу и не поднимал высоко руки. Ничего подобного. Все произошло слишком быстро", — заявил Кадри после матча.

По словам форварда "Мейпл Лифс", в этом эпизоде Овечкин мог получить серьезную травму. "Я рад, что он вернулся на лед", — добавил хоккеист.

Александр Овечкин заявил, что с ним "все нормально" и он покинул площадку, чтобы "просто передохнуть".

"Это плей-офф. Я не смотрел повтор. Если это грязная игра — пускай будет так. Лига (НХЛ — ред.) посмотрит эпизод и разберется. Если нет, то это не имеет никакого значения", — приводит официальный сайт НХЛ слова российского нападающего "Кэпиталз".

"Вашингтон" победил 2:1 в овертайме и повел в серии со счетом 3-2.