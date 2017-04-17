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Спорт

Умные парни Карреры: "Спартак" победил "Зенит" в игре 23-го тура ЧР

01:2317.04.2017
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Футбол. РФПЛ. Матч Зенит - Спартак. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 апр – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Центральный матч 23-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" завершился победой "красно-белых", которая позволила им укрепить лидерство в турнирной таблице.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Куинси Промес (на 22-й минуте) и Александр Самедов (80). У "Зенита" на 66-й минуте забил Артем Дзюба.

Лавров хотел только победы

Футбол. РФПЛ. Матч Спартак - Зенит
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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"Спартак" обыграл "Зенит" в центральном матче 23-го тура РФПЛ
Московская почва на Пасху обильно удобрялась холодным дождем. Взбадривал болельщиков, следовавших от станций метро "Спартак" и "Тушинская" к арене, полицейский мегафон, выкрученный на максимальный уровень громкости. Не жесткий, но звонкий голос велел зевакам не задерживаться, а задорнее шагать к металлодетекторам, не забывая сдавать крупногабаритные вещи в камеру хранения.

Перед матчем "Спартак" опережал "Зенит" на 8 очков, победа "красно-белых" фактически лишала петербуржцев чемпионских амбиций. "Если "Зенит" проиграет, то на 90% вопрос о чемпионстве ("Спартака") будет решен", — был уверен экс-нападающий "Спартака" и нынешний первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Ни он, ни другие не сомневались в воскресном аншлаге на спартаковском стадионе, а за три дня до матча информация на официальном сайте "красно-белых" лишила надежды тех, кто не привык ходить на футбол по абонементам: билетов нет.

Игроки Локомотива радуются забитому голу. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Локомотив" разгромил "Арсенал" в матче 23-го тура РФПЛ
Если "Зенит" был готов вступить в бой практически сильнейшим составом (полузащитник сборной России Олег Шатов вновь остался в запасе), то у "Спартака" в предыдущей встрече с "Уфой" (3:1) травмы получили форварды Зе Луиш и Луис Адриано. О состоянии своей атакующей силы столичный клуб не распространялся, а менее чем за час до игры стало известно, что ни того, ни другого все же не оказалось в заявке.

"Победы, только победы", — поделился ожиданиями от игры любимого "Спартака" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который свой выходной закончит в раздевалке команды. Выйдя из нее, он скажет: "Я же говорил, что будет победа, но валидольчику добавили".

Игрок ФК Краснодар Федор Смолов. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Тимкив
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Команда Массимо Карреры прессинговала петербуржцев, не давая им начинать атаки. Полузащитник Денис Глушаков остервенело налетал на защитника Луиша Нету на самых первых минутах, и португалец выносил мяч подальше не глядя, а к 10-й минуте Нету пригибал голову от фирменного хлесткого удара того же Глушакова из-за пределов штрафной. Хавбек "сине-бело-голубых" Артур Юсупов судорожно вращался вокруг собственной оси, отдавал пас назад и указательным пальцем махал на партнеров, давая им понять, что не нужно смотреть на центральный круг, а нужно бежать вперед. Артем Дзюба не превосходил в технике Дмитрия Комбарова, а Игорь Смольников, пытающийся возродить былую фланговую прыть, терял мяч.

"Смольников пропустил большой период времени, это было видно. Были хорошие моменты у него в игре в атакующих действиях, были также и хорошие оборонительные действия в его исполнении, но если бы он был в игровом тонусе, то в самом конце он сделал бы другую по качеству передачу на (Артема) Дзюбу, и нападающий бы забил. Пока он (Смольников) не чувствует ритма игры", — рассказал потом главный тренер петербуржцев Мирча Луческу.

Кокорина разложил Луческу

Футбол. РФПЛ. Матч ЦСКА - Ростов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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ЦСКА и "Ростов" не забили друг другу мячей в матче 23-го тура РФПЛ
А пока спартаковский сектор разворачивал баннер с карикатурным изображением румынского специалиста и перефразированной цитатой из хита группировки "Ленинград" "В Питере ныть", "Спартак" лезвием разрезал штрафную площадь "Зенита", а Промес открыл счет ударом в дальний нижний угол от вратаря гостей Андрея Лунева. Луческу, впрочем, ни на что не жаловался, а "Спартаку" словесно аплодировал. "Никто не может достать "Спартак", "Спартак" только сам может подарить кому-то первое место", — резюмировал после матча Луческу. А что судейство? "На это есть свои специалисты", — отреагировал на вопрос румынский специалист при попытке спровоцировать его темой арбитража.

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Во время матча Каррера элегантно расхаживал прямо на грани технической зоны, согревая ладони в карманах брюк, Луческу держался не столь уверенно, скромно поглядывая со скамейки запасных. Когда Мирча рискнул сравняться в периметре с Каррерой и увидеть поле почетче, восторга он не испытал. Покачал своей седой головой с досады и побрел обратно на мягкое красное кресло.

Футболист Криштиану Роналду. Архивное фото
© AFP 2017/ Karen Minasyan
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Кокорина Луческу разложил по косточкам на пресс-конференции. "Были моменты, когда он (Кокорин) совсем по-другому должен был действовать. Легко терял мячи в некоторых моментах. В моментах, когда нужно было пробить или взять на себя инициативу, он не делал этого. Если говорить о его кондициях, то он у нас один из лучших игроков. Объем работы он выполняет большой, обе ноги рабочие, но ментальность его, конечно, – это большая проблема. Если бы он был более сконцентрирован в каждом игровом эпизоде, то по своим кондициям он бы ничем не уступал Промесу", — произнес Луческу, который особенно отметил голландского форварда "Спартака", сказав, что скоро чемпионат России "его потеряет". Перерос, дескать, уровень РФПЛ.

"Спартак" без зависти

Игрок Ростова Сердар Азмун. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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На 34-й минуте Промес пробил точно под перекладину со штрафного, но Лунев спас свою команду при помощи перекладины. Голландец "возил" успевавшего повсюду Смольникова и на 36-й минуте пробил в ближний угол ворот противника, но Лунев выбрал грамотную позицию.

Во второй половине встречи "Спартак" пытался играть "от соперника", а "Зенит" рассчитывал на догмы Луческу – многоходовый контроль мяча с резким ускорением в завершающей стадии. Каррера отвечал на это плотной взаимозаменяемой обороной, иной раз петербуржцы — Кокорин, Данни и Жулиано – кружили вблизи ворот Артема Реброва, но акцентированной угрозы со стороны "Зенита" не наблюдалось.

Вышедший в составе гостей на замену Шатов циркулировал на половине поля "Спартака", как правило, без мяча, а Каррера нашел идеальный момент для замены потерявшегося Джано Ананидзе на опытного и скоростного Александра Самедова, который в первой же атаке вышел один на один с Луневым, но голкипер сделал пару шагов навстречу хавбеку и удачно сложился в момент удара. Гол не состоялся.

Футбол. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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"У меня целая команда умных парней, которые не думают о своей личной гордости, а думают о команде, — заявил Каррера. — Я очень горжусь ребятами, потому что они создали команду, где никто не завидует друг другу. Даже те, кто сидит на лавке, концентрируются на матче, и это очень важно". Это итальянец нахваливал, в частности, Самедова и оставшегося в запасе Илью Кутепова, вместо которого на поле вышел Джикия.

"Играл Джикия, потому что я составлял стартовый состав исходя из того, что я вижу на тренировках, а также исходя из соперника. Джикия был предпочтительным вариантом. Он хорошо сыграл с "Уфой", и я посчитал, что он должен выйти сегодня. Также играли Джано (Ананидзе) и (Ивелин) Попов, потому что я за счет них мог менять тактику во время игры", — пояснил Каррера.

Осада Питера

Работы по реконструкции Большой спортивной арены Лужники. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Вскоре защитник "красно-белых" Сердар Таски, устранявший угрозы и в центре штрафной, и за ее пределами, прямо под носом не увидел длинных ног Дзюбы, дал нападающему развернуться и расстрелять ворота Реброва — 1:1. Ожили петербуржцы Юсупов и Жулиано, но спартаковцы играли очень плотно. Лучшее, что могли придумать питерские фантазеры – это пасовать на край штрафной, а там Шатов нанес первый, но не опасный удар.

"Шатов провел хорошую неделю в тренировочном процессе, и во втором тайме он вышел достаточно неплохо. Нам нужен был игрок, который выстроил бы игру, с хорошей техникой, с ударом, и Шатов им оказался", — пояснил Луческу.

"Я не могу сказать, что "Спартак" сильнее нас, — обратил внимание румынский специалист. — Но победу они заслужили. "Спартак" лучше выглядел в первом тайме, мы очень много ошибок допускали, наши игроки допускали совсем глупые ошибки, но во втором тайме мы играли лучше (чем в первом), имели преимущество".

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© РИА Новости. Владимир Сергеев
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Обе команды явно стремились к победе, но преимуществом в концовке все же владел "Спартак", пару раз Питер держал настоящую осаду, но весьма спокойно из нее выбирался. Нету почувствовал себя хозяином, но за 10 минут до конца основного времени его финтами запутал Промес, а после этого голландец аккуратно вложил мяч в ноги Самедову, который поразил дальний угол ворот Лунева и принес победу "Спартаку", которую на стадионе, по официальным данным, увидели 43333 зрителя.

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