Династия "металлургов" или триумф Петербурга: лучший финал КХЛ

8 апреля магнитогорский "Металлург" и СКА из Санкт-Петербурга сыграют первый матч финальной серии Континентальной хоккейной Лиги. Два объективно сильнейших клуба Лиги встречаются в финале, который обещает стать если не лучшим в истории КХЛ, то, несомненно, войти в тройку. И есть как минимум три причины, по которым за серией стоит следить.

Причина №1: этот финал ждали с августа 2016 года. А то и еще дольше

Плей-офф, да и сезон в целом получился для КХЛ неоднозначным. Борьба была, однако где-то в середине таблицы: несколько команд были на голову сильнее прочих, поэтому участников финала было определить довольно просто. В плей-офф борьбы также не получилось: ни одна серия не длилась семь матчей (в прошлом сезоне таких серий было три), сразу пять из 14 серий завершились со счетом 4-0. А "Магнитка" и СКА смотрелись просто круче оппонентов: с одной стороны, потрясающий хоккей показывало первое звено "магнитки" Данис Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин, с другой – мы увидели невероятные 249 шайб по итогам "регулярки" от СКА.

Зачастую в американских лигах к матчам регулярного чемпионата, если это не противостояние принципиальных соперников и не встреча сильнейших команд турнира, зрители относятся довольно сдержанно, ведь настоящая борьба начинается уже в плей-офф. В этом сезоне превосходство финалистов КХЛ над остальным коллективами было слишком значительным, и даже к матчам на вылет многие относились с изрядной долей скепсиса: финалы Западной и Восточной конференции завершились со счетом 4-0, хотя, справедливости ради, и "Ак Барс" и "Локомотив" могли зацепить по паре игр.

Сильнейшую команду сезона определят два самых богатых клуба КХЛ. Руководство СКА в межсезонье нацелилось на победу в турнире, и для этих целей выписало из-за океана сразу четырех игроков: и если вклад в победы Виктора Тихонова и Александра Хохлачева не столь велик, то значимость Павла Дацюка и Сергея Плотникова сложно недооценить. Трансферы "магнитки" были куда менее значимыми, однако два титула за последние три года и не подразумевали значительных перемен в составе: когда в твоем распоряжении помимо сильнейшего звена лиги есть самый результативный защитник КХЛ в лице канадца Криса Ли или двукратный чемпион мира Александр Семин, можно замахнуться и на третий в истории кубок КХЛ. В этом плане коллектив из Магнитогорска – гораздо более "народная" команда: она формировалась не только за счет колоссальных инвестиций, но и благодаря постепенному развитию отдельных игроков.

Причина №2: дуэль лучших звеньев Лиги

Победитель в серии будет определен игрой ключевых звеньев – и здесь у команды с Урала зависимость гораздо выше. По ходу регулярного первенства звено Коваржа набрало 40 процентов всех очков команды, у "армейцев" эта зависимость от игры Вадима Шипачева, Никиты Гусева и Евгения Дадонова гораздо ниже, даже несмотря на то, что в "регулярке" очков они набрали больше своих оппонентов по финалу (213 против 193).

Плей-офф – это маленькая жизнь, здесь действуют иные законы, и тройка из "магнитки" смотрится сильнее. Во-первых, сейчас они находятся в какой-то потрясающей форме – на троих в играх навылет они набрали 66 очков, а Ли добавил еще 15.

Во-вторых, в решающих матчах очень многое решает опыт – Зарипову и Мазякину по 36, и в это плане они дадут фору многим. Особенно это касается действий в атаке: и уральское трио, и Шипачев-Дадонов-Гусев умеют и любят играть красиво и рискованно, и именно в такие минуты опыт должен прийти на помощь и подсказать, когда не стоит рисковать, а сыграть надежно. В "регулярке" команды встречались дважды и обменялись домашними победами – 5:4 в Магнитагорске и 4:2 в Санкт-Петербурге. В финале мы вряд ли увидим такую результативность, а в "засушливой" игре тот же Зарипов представляет большую угрозу – ему вполне может хватить одного полумомента, чтобы завершить матч в свою пользу. Здесь контраргументом выступает молодость, и, следственно, отличные физические кондиции ведущего звена СКА, однако по ходу плей-офф ни разу не было заметно, чтобы кто-то из "магнитки" проседал.

В-третьих, команда Воробьева в целом довольна гибкая и может действовать как с позиции силы, как было с "Куньлунем" и "Барысом", так и подстроиться под соперника, как с "Ак Барсом".

Причина №3: кто станет командой-династией?

Возможно, формулировка не совсем верная – в заокеанском спорте такой титул присваивают командам, которые три сезона подряд становятся чемпионами в своих лигах. Чтобы понять, насколько это сложно – в Национальной хоккейной лиге ни "Эдмонтон" Уэйна Грецки, ни "Питтсбург" Марио Лемье, ни даже легендарный "Детройт" начала-середины 1990-х с Сергеем Федоровым, Вячеславом Фетисовым, Игорем Ларионовым, Владимиром Константиновым и Вячеславом Козловым в составе не смогли этого добиться.

В случае победы "Металлург" впишет своё имя в историю – по крайней мере, как первая команда, трижды победившая в КХЛ, что само по себе является выдающимся достижением. Самое главное, как бы не завершился этот сезон, это не станет конецом истории для этого состава "магнитки": да, контракты Зарипова и Ли истекают в этом сезоне, однако их всегда можно продлить, как и привлечь под свои знамена желающих отправиться в поход за чемпионским титулом в сезоне 2017/18.

СКА же победа нужна здесь и сейчас – и любой другой исход будет неприемлем. Болельщики из Санкт-Петербурга, которые в последние годы привыкли к победам своих команд, также не поймут, каким образом их любимцы, чьи имена гремели и гремят на весь хоккейный мир, могут быть биты командой из города с населением 400 000 человек. Города, который, в отличие от Санкт-Петербурга, живет хоккеем и который не может похвастать значительными достижениями в других видах спорта.

СКА должен оправдывать возложенные ожидания, побеждать, выравниваться по количеству трофеев с "магниткой", московским "Динамо" и "Ак Барсом". Это победа станет не финишной чертой, а отправной точкой: сложно представить, кто в следующем сезоне сможет остановить СКА, выработавший менталитет победителя и обладающий сильнейшим на бумаге составом.

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