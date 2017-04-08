"Регулярка" Евролиги нового формата: ЦСКА подтвердил класс, УНИКС - не смог

МОСКВА, 8 апр – Р-Спорт, Семен Галькевич. Первый регулярный чемпионат Евролиги, проведенный в новом формате, завершился четырьмя матчами в пятницу. Действующий победитель турнира московский ЦСКА вышел в четвертьфинал со второго места, а казанский УНИКС стал одним из главных разочарований, заняв предпоследнюю строчку.

В сезоне-2016/17 в Евролиге впервые участвовали только 16 команд, которые в рамках регулярного чемпионата, стартовавшего 13 октября, сыграли каждый с каждым в два круга. По итогам "регулярки" восемь лучших команд вышли в четвертьфинал, где в сериях до трех побед определят участников традиционного "Финала четырех", который пройдет в Стамбуле 19-21 мая.

Победитель "регулярки" мадридский "Реал" получил в соперники по четвертьфиналу турецкую "Дарюшафаку", которая завоевала путевку в плей-офф только в последнем туре благодаря победе над сербской "Црвеной Звездой", а ЦСКА, ставший вторым, сыграет с испанской "Басконией". Также в четвертьфинале греческий "Олимпиакос" (3-е место в "регулярке") встретится с турецким "Анадолу Эфесом" (6-е), а греческий "Панатинаикос" (4-е) померится силами с турецким "Фенербахче" (5-е). Матчи 1/4 финала пройдут с 18 апреля по 2 мая.

ЦСКА: до Стамбула — уверенной поступью

Баскетболисты ЦСКА уверенно прошли полугодовой марафон, допустив лишь один спад, когда в восьми матчах Евролиги команда потерпела пять поражений. Но даже тогда было ясно, что проблемы у армейцев временные, и связаны во многом с отсутствием травмированных Милоша Теодосича и Виктора Хряпы.

За пять туров до конца "регулярки" ЦСКА стал первой командой, обеспечившей выход в плей-офф, за три тура – гарантировал преимущество своей площадки в четвертьфинале. "Получить преимущество площадки было нашей главной задачей. Первое место или четвертое в регулярном чемпионате – не имеет значения. Сезон показал, что между восьмой и пятой командой не будет разницы по уровню", — сказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис журналистам.

В итоге ЦСКА стал вторым в регулярном чемпионате, выиграв 22 матча из 30. Дважды в сезоне ЦСКА проиграл только "Фенербахче", своему сопернику по прошлогоднему финалу.

Французский защитник ЦСКА Нандо Де Коло стал лучшим игроком регулярного чемпионата по индексу полезности (22,74 балла в среднем за игру) и занял второе место по результативности (20,1 очка в среднем за игру).

Милош Теодосич по ходу "регулярки" вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Евролиги. На данный момент на счету серба 2726 очков, а отставание от идущего третьим Маркуса Брауна, который уже завершил карьеру, составляет всего 13 очков. Также Теодосич стал третьим в истории турнира игроком, преодолевшим отметку в 1000 передач. Сейчас у армейца 1102 передачи, что на шесть меньше, чем у занимающего второе место Вассилиса Спанулиса из "Олимпиакоса".

В середине января генеральные менеджеры клубов Евролиги назвали Теодосича главным претендентом на титул самого ценного игрока сезона. Согласно данным опроса, 62,5% проголосовавших были уверены в победе серба, а на второе место в опросе генменеджеры поставили Нандо Де Коло (18,7%).

УНИКС: одной бутылки "Бароло" мало

УНИКС, в третий раз в своей истории игравший в Евролиге, с самого начала сезона столкнулся с серьезными проблемами: во втором матче "регулярки" серьезное повреждение колена получил форвард Коти Кларк, в третьей игре травмировался защитник Антон Понкрашов. В результате Кларк пропустил 16 матчей Евролиги, а Понкрашов и вовсе 20.

Порой УНИКСу откровенно не хватало везения, в первом круге команда целый ряд матчей проиграла в концовках. Из девяти поражений в первом круге шесть казанцы потерпел с разницей не более семи очков (дважды команда проиграла в одно очко).

В середине сезона УНИКС более-менее привел свои показатели в норму (7 побед при 10 поражениях), после чего команда проиграла 12 матчей подряд и только в последнем туре добилась победы над "Миланом", которая позволила казанцам уйти с последнего места, опередив итальянцев по личным встречам.

"Это не тот результат, которого мы ждали. Не хочется оправдываться травмами, но их действительно было много, и они выбивают. Понятно, что это провал, но это и опыт. Любую ситуацию нужно использовать как опыт и продолжать развиваться. Мы делаем работу над ошибками. Мы посмотрели, что такое Евролига, не было такого, что нас все выносили под 20 очков. Теперь сделаем все, чтобы через год вернуться туда и выступить уже лучше", — заявил Понкрашов.

Единственным ярким пятном в "регулярке" УНИКСа была игра Кита Лэнгфорда. Американец стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (21,8 очка в среднем за игру) и занял второе место по рейтингу полезности (21,8 балла в среднем за игру). Лэнгфорд с большой вероятностью во второй раз в карьере станет обладателем приза имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку по итогам "регулярки" и плей-офф до "Финала четырех".

"Игроки, как вино – бутылка хорошего вина. Эндрю Гудлок, который играл у меня в УНИКСе, был хорошим молодым вином, а Лэнгфорд — это "Бароло" с выдержкой в 10-12 лет. Он стал невероятным снайпером. Я видел его в первый год в Европе, когда тренировал его. Тогда он также круто играл один в один, но сейчас он повзрослел, стал еще лучше бросать. Он был хорошим вином, а стал просто отличным", — поделился мнением о Лэнгфорде главный тренер немецкого "Бамберга" Андреа Тринкьери.

Открытия и разочарования сезона

Помимо УНИКСа, занести сезон в актив определенно не могут испанская "Барселона" и израильский "Маккаби", также оставшиеся без плей-офф. Каталонцы прошлым летом взорвали рынок, оплатив сразу четыре трансфера: главного тренера Георгиоса Барцокаса, форварда Виктора Клавера (оба — из краснодарского "Локомотива-Кубани"), защитников Тайриса Райса и Петтери Копонена (оба – из "Химок"). Испанцы на протяжении всего сезона искали свою игру, но обрести стабильность команде так и не удалось.

С самого начала сезона лихорадило и "Маккаби", уже после двух матчей Евролиги в отставку был отправлен главный тренер Эрез Эдельштейн. Его сменил Рами Хадар, который оставил пост в середине декабря, а новым главным тренером стал известный в России по работе с "Нижним Новгородом" Айнарс Багатскис, начинавший сезон в качестве ассистента Дэвида Блатта в "Дарюшафаке". В конце января "Маккаби" потерял главную звезду — американец Сонни Уимс был отчислен после отказа пройти допинг-тест.

Одним из открытий сезона, несмотря на невыход в плей-офф, можно назвать игру литовского "Жальгириса" Шарунаса Ясикявичюса, проводящего первый полноценный сезон в качестве главного тренера. Литовцы почти до самого конца "регулярки" сохраняли шансы на выход в плей-офф и в итоге заняли десятое место, всего на две победы отстав от зоны плей-офф.

Обладающая столь же скромным бюджетом "Црвена Звезда" восхищала специалистов на протяжении большей части сезона. Казалось, что у сербов не возникнет проблем с выходом в плей-офф, но команда завалила концовку, проиграв четыре из последних шести матчей. Путевку в четвертьфинал белградцы упустили в последнем туре, проиграв в гостях "Дарюшафаке", которая в итоге обошла "Црвену Звезду" по личным встречам.