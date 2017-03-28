Сборные России и Бельгии сыграли вничью в товарищеском матче

СОЧИ, 28 мар — РИА Новости. Сборные России и Бельгии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча на сочинском стадионе "Фишт" закончилась со счетом 3:3.

Счет в матче открыли россияне, уже на третьей минуте отличился защитник Виктор Васин. Однако до конца тайма бельгийцам удалось не только отыграться, но и выйти вперед — забитыми голами отметились Кевин Миральяс (17, с пенальти) и Кристиан Бентеке (42, 45).

Во второй половине игры Алексей Миранчук сократил отставание в счете (74), а уже в добавленное время Александр Бухаров (92) принес ничью россиянам.

Встреча стала официальным открытием "Фишта", который реконструировали после зимних Олимпийских игр 2014 года в футбольный стадион.

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет 5 июня, ее соперником станет команда Венгрии.