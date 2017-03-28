Сборные России и Бельгии сыграли вничью в товарищеском матче

СОЧИ, 28 мар — РИА Новости. Сборные России и Бельгии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча на сочинском стадионе "Фишт" закончилась со счетом 3:3.
Во второй половине игры Алексей Миранчук сократил отставание в счете (74), а уже в добавленное время Александр Бухаров (92) принес ничью россиянам.
Встреча стала официальным открытием "Фишта", который реконструировали после зимних Олимпийских игр 2014 года в футбольный стадион.
Следующий товарищеский матч сборная России сыграет 5 июня, ее соперником станет команда Венгрии.