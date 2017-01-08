Устюгов выиграл гонку преследования и стал победителем "Тур де Ски"

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россиянин Сергей Устюгов показал лучшее время в гонке преследования, прошедшей в итальянском Валь-ди-Фьемме, и выиграл чемпионство многодневной гонки "Тур де Ски", сообщает "Р-Спорт".

Россиянин преодолел дистанцию в девять километров за 30 минут 27,7 секунды, что позволило Устюгову занять первое место в общем зачете многодневки. Серебро досталось норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю. Пьедестал почета замкнул швейцарец Дарио Колонья.

Другой российский лыжник Александр Бессмертных занял 13-е место. Андрей Ларьков закончил многодневку 22-м. Андрей Мельниченко 27-й. Петр Седов занял 29-е место. Последний из россиян Ермил Вокуев имеет 36-й результат.

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