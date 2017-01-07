Человек-паук попытался сорвать матч между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мужчина в костюме Человека-паука выбежал на футбольное поле во время матча Кубка Англии между командами "Вест Хэм" и "Манчестер Сити", сообщает канал CBS.

По мнению журналистов, в супергероя переоделся один из фанатов клуба "Вест Хэм". Своим внезапным появлением он попытался переломить исход матча, поскольку во втором тайме лондонская команда уступала "Манчестеру" со счетом 5-0.

В штрафной "Вест Хэма" Человека-паука сопровождал неизвестный в оранжевых кальсонах. Героям не удалось задержаться на площадке, поскольку за ними сразу бросились сотрудники службы безопасности.