Петербург оформил право собственности на "Зенит-Арену"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург зарегистрировал право собственности на построенный футбольный стадион в западной части Крестовского острова, говорится в сообщении аппарата вице-губернатора города Игоря Албина.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В ближайшие 3-4 месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.

"В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 30 декабря 2016 года зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости "Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга: 1-й этап – футбольный стадион" с нежилым назначением площадью 283,958 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как отмечал ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, как только будет получен акт ввода в эксплуатацию, начнется оформление стадиона в собственность города, после этого, вступив в права собственника, город передаст стадион эксплуатирующей организации — ФК "Зенит". С ним подписан соответствующий меморандум, "они с лета этого года уже работают на стадионе, в том числе высказывают свои пожелания и претензии, вместе с нашими строителями занимаются тем, чтобы получить качественный продукт", говорил он.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям FIFA по вместимости и безопасности.