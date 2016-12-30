Петербург оформил право собственности на "Зенит-Арену"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Санкт-Петербург зарегистрировал право собственности на построенный футбольный стадион в западной части Крестовского острова, говорится в сообщении аппарата вице-губернатора города Игоря Албина.
"В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 30 декабря 2016 года зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости "Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга: 1-й этап – футбольный стадион" с нежилым назначением площадью 283,958 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.
Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям FIFA по вместимости и безопасности.