Власти Петербурга назвали возможную дату первого матча на "Зенит-Арене"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Первый матч на новом стадионе "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге, разрешение на ввод в эксплуатацию которого уже получено, можно будет провести в конце марта-начале апреля 2017 года, сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

"Первый матч здесь можно будет провести в конце марта-начале апреля", — сказал он.

Он добавил, что "предстоит выполнить работы по адаптации стадиона к требованиям ФИФА". "Это спортивно-технологические мероприятия, медицинские технологии, зона общепита, устранение вибрации поля, формирование зоны контроля, периметра безопасности. Эти работы будут завершены в течение трех-четырех месяцев 2017 года", — отметил он.

Ранее в четверг губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что стадион "Зенит-Арена" в западной части Крестовского острова в Петербурге построен, выдано разрешение на ввод спортивной арены в эксплуатацию. Северо-западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного стадиона требованиям проектной документации и технических регламентов.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.