СМИ назвали имена отстраненных за допинг российских биатлонисток

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Двумя российскими спортсменками, отстраненными Международным союзом биатлонистов (IBU), стали Ольга Вилухина и Яна Романова, утверждает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Вилухина выиграла в Сочи два серебра, а Романова стала второй в составе эстафетной команды. Вилухина в начале ноября объявила о завершении карьеры.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список биатлонистов, которые, как утверждается, принимали допинг. Список составлен на основе материалов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Российская сторона отмечала, что доклад комиссии не содержит никаких доказательств.

Исполком IBU начал расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе Макларена. Также в организации заявили о временном отстранении двух российских биатлонистов, однако их имена не назывались. Также было принято решение о переносе этапа Кубка мира и юниорского ЧМ из Тюмени и Острова.