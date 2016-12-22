Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Союз биатлонистов России предложил Международному союзу биатлонистов перенести этап Кубка мира из Тюмени, новое место будет объявлено позднее, сообщается в релизе IBU.

Также исполком Международного союза биатлонистов начал расследование в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Макларена.

Еще два российских биатлониста были отстранены от выступлений, заявил "Р-Спорт" глава IBU Андерс Бессеберг. При этом он отказался назвать их имена.



На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало IBU список биатлонистов, которые, как утверждается, принимали допинг. Список составлен на основе материалов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которая ранее представила вторую часть доклада по ситуации в российском спорте. Российская сторона отмечала, что доклад не содержит никаких доказательств.

Представители нескольких стран, в том числе США и Канады, предложили лишить Россию права проведения ряда биатлонных соревнований, в том числе чемпионата мира, который должен состояться в Тюмени в 2021 году.

В Союзе биатлонистов России отмечали, что им неизвестны имена спортсменов, которых обсуждает IBU, и заявляли о готовности представить полную информацию по любому атлету.

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