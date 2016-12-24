Фигуристка Медведева выиграла чемпионат России с рекордными баллами

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, побив при этом мировой рекорд, сообщает "Р-Спорт".

По итогам двух программ Медведева набрала 233,57 балла. Это выше мирового рекорда (228,56), который ранее был установлен фигуристкой Ким Ю На. Однако из-за регионального статуса соревнований мировой рекорд не будет засчитан.

В короткой и произвольной программах Медведева набрала 80,08 и 153,49 балла соответственно. Это превышает ее собственные мировые рекорды (79,21 и 150,10), но достижения также не будут засчитаны.

© РИА Новости. Павел Лисицын Перейти в фотобанк Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Вторую ступеньку пьедестала заняла Алина Загитова — 221,21. На третьем месте Мария Сотскова — 219,90.

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2016 года Анна Погорилая (215,62) заняла четвертое место.

Медведева стала чемпионкой России второй год подряд.