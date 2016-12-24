Фигуристка Медведева выиграла чемпионат России с рекордными баллами
18:5224.12.2016
(обновлено: 20:48 24.12.2016)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Действующая чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, побив при этом мировой рекорд, сообщает "Р-Спорт".
По итогам двух программ Медведева набрала 233,57 балла. Это выше мирового рекорда (228,56), который ранее был установлен фигуристкой Ким Ю На. Однако из-за регионального статуса соревнований мировой рекорд не будет засчитан.
В короткой и произвольной программах Медведева набрала 80,08 и 153,49 балла соответственно. Это превышает ее собственные мировые рекорды (79,21 и 150,10), но достижения также не будут засчитаны.
Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске
Вторую ступеньку пьедестала заняла Алина Загитова — 221,21. На третьем месте Мария Сотскова — 219,90.
Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2016 года Анна Погорилая (215,62) заняла четвертое место.
Медведева стала чемпионкой России второй год подряд.
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Самые яркие фото РИА Новости Гран-при по фигурному катанию в Марселе
Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в Финале соревнований в Марселе. Эта победа стала для действующей чемпионки мира и Европы второй подряд в Гран-при по фигурному катанию.
Участники показательных выступлений финала Гран-при по фигурном катанию в Марселе.
Российские фигуристы Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев победили в парном катании в Финале юниорского Гран-при.
Призеры женского одиночного катания в финале Гран-при в Марселе на церемонии награждения (слева направо): Сатоко Мияхара (Япония) - серебро, Евгения Медведева (Россия) - золото, Анна Погорилая (Россия) - бронза.
В танцах на льду второе место заняли россияне Алла Лобода и Павел Дрозд.
Участники показательных выступлений финала Гран-при по фигурном катанию в Марселе.
Вторыми в Финале Гран-при в танцах на льду стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
Российский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу в одиночном катании в Финале юниорского Гран-при в Марселе.
в Финале юниорского Гран-при в женском одиночном катании победила также россиянка - Алина Загитова.
Среди танцевальных пар россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (181,95) заняли четвертое место.
Призеры мужского одиночного катания в финале Гран-при в Марселе на церемонии награждения (слева направо): Натан Чен (США) - серебряная медаль, Юдзуру Ханю (Япония) - золотая медаль, Сома Уно (Япония) - бронзовая медаль.
Пэн Чэн и Цзинь Ян (КНР) выступают в произвольной программе парного катания в финале Гран-при в Марселе.
Показательные выступления Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.
Анастасия Мишина и Владислав Мирзоев (Россия) после выступления в произвольной программе парного катания среди юниоров в финале Гран-при по фигурном катанию в Марселе.
Американцы Рейчел и Майкл Парсонс (золотые призеры юниорского Гран-при), Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер во время показательных выступлений финала Гран-при по фигурном катанию в Марселе.
Олимпийские чемпионы Ванкувера канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр в танцах на льду побили в Финале свой же мировой рекорд, установленный ими на недавнем этапе серии в Саппоро.
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золото в парном катании.
В танцах на льду в юниорском формате российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов финишировали шестыми.
Россиянка Анна Погорилая заняла третье место в соревнованиях одиночниц.
Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США) во время исполнения произвольной программы танцев на льду в финале Гран-при по фигурному катанию в Марселе.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия), занявшие 1-е место в парном катании в финале Гран-при в Марселе, на церемонии награждения.
Анна Погорилая во время показательных выступлений финала Гран-при по фигурном катанию в Марселе.
Китайский дуэт Юй Сяоюй и Чжан Хао занял второе место.
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