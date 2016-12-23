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Спорт

Кубок конфедераций, возвращение Шараповой и допинг: главные события-2017

Тема:
Главное за 23 декабря 2016 года (11)
12:0923.12.2016
(обновлено: 17:12 23.12.2016)
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Выставочный матч Марии Шараповой в Лас-Вегасе. Архивное фото
© AP Photo/ Isaac Brekken

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Футбольный Кубок конфедераций, развитие ситуации с допингом в российском спорте, возвращение Марии Шараповой, чемпионаты мира по хоккею, легкой атлетике и фигурному катанию, возможное чемпионство московского "Спартака" и многое другое — агентство "Р-Спорт" выбрало 10 наиболее важных и ожидаемых событий, которые будут у всех на устах в грядущем 2017 году.

Кубок конфедераций — главный тест перед домашним ЧМ

Летом четыре российских города примут Кубок конфедераций по футболу, который станет основным тестом на готовность страны к чемпионату мира-2018. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. В столице игры примет новая арена "Спартака" в Тушине, а главным стадионом турнира станет многострадальный питерский 70-тысячник на Крестовском острове.

Виталий Мутко. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Мутко: имиджу российского спорта в 2016 году нанесен большой урон

Футболисты сборной России на правах хозяев выступят на турнире в группе А, где в результате жребия оказались команды Португалии (чемпион Европы), Мексики (обладатель Кубка КОНКАКАФ) и Новой Зеландии (обладатель Кубка наций ОФК). Игры россиян на групповом этапе пройдут в Санкт-Петербурге (17 июня), Москве (21 июня) и Казани (24 июня).

В параллельной группе сыграют сборные Германии (чемпион мира), Австралии (чемпион Азии), Чили (обладатель Кубка Америки), а также команда-победитель Кубка африканских наций-2017, которая определится 5 февраля. 28-29 июня в Казани и Сочи пройдут полуфинальные матчи, а 2 июля состоятся игра за третье место и финал.

Строительство стадионов к ЧМ-2018 – успеют ли?

В конце 2017 года должно завершиться строительство всех стадионов, возводимых к чемпионату мира. На данный момент из 12 арен полностью функционируют стадионы "Спартака" в Москве и "Рубина" в Казани. Можно назвать готовыми к Кубку конфедераций сочинский "Фишт" и стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Кроме того, скоро должны сдать БСА "Лужники", пережившую крупнейшую реконструкцию в истории и лишившуюся беговых дорожек.

Официальный логотип чемпионата мира 2018 по футболу в России. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Лишение России ЧМ-2018 не решит допинговых проблем, уверен президент ФИФА

А вот еще семь стадионов — в Калининграде, Саранске, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону — должны быть готовы к декабрю. Ряд губернаторов в этих регионах рапортовали о досрочной сдаче своих объектов, но сейчас ясно, что подобное может произойти только в Ростове, да и то лишь теоретически. В других городах строители либо идут в графике, либо отстают от него.

Помимо знаменитых проблем в Санкт-Петербурге, отставание открыто признавали лишь в Самаре. Однако, по всей видимости, почти во всех городах-хозяевах чемпионата мира некие строительные работы будут продолжаться и после декабря, при том, что сам стадион вполне может быть сдан. В любом случае к 2018 году Россия будет иметь 12 новых футбольных арен, способных принять матч любого уровня. А если прибавить к ним готовые стадионы ЦСКА, "Краснодара", "Терека" и "Анжи", избитая проблема нехватки футбольной инфраструктуры должна ослабнуть.

Самые известные спортсмены по версии ESPN
Португальский футболист Криштиану Роналду
© AFP 2016/ Francisco Leong
Самым известным спортсменом телеканал ESPN признал португальского футболиста Криштиану Роналду.
Американский баскетболист Леброн Джеймс
© AP Photo/ Felipe Dana
Американский баскетболист Леброн Джеймс занял второе место рейтинга.
Аргентинский футболист Лионель Месси с супругой
© AP Photo/ Francisco Seco
Замыкает тройку самых известных спортсменов аргентинский футболист Лионель Месси.
Капитан сборной Бразилии Неймар
© AFP 2016/ Josep Lago
Капитан сборной Бразилии Неймар занял четвертую строчку.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер
© AFP 2016/ Jean-Christophe Magnenet
Пятым по степени известности признан швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Американский баскетболист Кевин Дюрант
© AFP 2016/ Frederic J. Brown
На шестом месте американский баскетболист Кевин Дюрант.
Американский игрок в гольф Тайгер Вудс
© AFP 2016/ Marwan Naamani
Американский игрок в гольф Тайгер Вудс занял седьмую строчку списка ESPN.
Индийский игрок в крикет Вират Коли
© AP Photo/ Rajanish Kakade
Индийский игрок в крикет Вират Коли - №8 в рейтинге самых известных спортсменов.
Колумбийский футболист Хамес Родригес
© AP Photo/ Antonio Calanni
Колумбийский футболист Хамес Родригес занял девятое место.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль
© AP Photo/ Mark J. Terrill
Замыкает десятку испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Российская теннисистка Мария Шарапова
© AP Photo/ Invision/Evan Agostini
Россия представлена в рейтинге тремя спортсменами. Теннисистка Мария Шарапова заняла среди самых известных атлетов 18-е место.
Хоккей. Благотворительный матч От чистого сердца
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Хоккеист Александр Овечкин - на 65-й строчке списка ESPN.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин перед матчем НХЛ
© AP Photo/ Gene J. Puskar
Хоккеист Евгений Малкин занял 92-е место.
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Допинг. Что дальше?

В начале декабря 2016 года была обнародована вторая часть доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Спустя несколько дней Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) лишила Россию права проведения в Сочи чемпионата мира 2017 года. Затем страна потеряла этап Кубка мира по биатлону в Тюмени – он будет перенесен. Под угрозой переноса из России находятся и некоторые другие соревнования. Помимо этого Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает вести свое расследование о подменах допинг-проб россиян на Играх в Сочи, а также о существовании в России государственной системы поддержки употребления спортсменами запрещенных препаратов. В том случае, если две комиссии МОК обнаружат реальные доказательства вины России, в 2017 году могут последовать самые серьезные санкции – вплоть до отстранения всех российских спортсменов от международных стартов, в том числе и зимних Олимпийских игр-2018, а также лишения Олимпийского комитета России членства в МОК.

Допинг. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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В Кремле заявили о кризисе всей мировой антидопинговой системы

Паралимпийский комитет России (ПКР) в 2017 году продолжит борьбу за восстановление своего членства в Международном паралимпийском комитете (IPC). В ноябре международные функционеры, ранее отстранившие российских паралимпийцев от участия в летних Играх-2016 после первой части доклада Макларена, наконец, прислали в ПКР долгожданные критерии, выполнение которых гарантирует россиянам возвращение утерянного статуса. Однако требования оказались крайне жесткими: помимо соответствия всем критериям WADA и IPC, ПКР должен еще и выплачивать IPC ежегодно 250 тысяч в период отстранения, а затем еще 125 тысяч евро ежегодно в течение трех лет после возвращения в состав организации. ПКР обсудил критерии с IPC на специальной встрече в Бонне 19-20 декабря, и стороны договорились представить проект дорожной карты по восстановлению 12 января. Помимо этого в 2017 году продолжатся судебные процессы, начатые ПКР и отдельными спортсменами в Спортивном арбитражном суде (CAS) и европейских судах. Тем временем российские паралимпийцы рискуют не отобраться на зимние Игры в южнокорейском Пхенчхане – они просто не имеют права принимать участие в зимнем сезоне, который является квалификационным к Паралимпиаде.

Работа антидопинговой лаборатории. Архивное фото
© AP Photo/ Robert F. Bukaty
Информатор WADA Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминов

Российские тяжелоатлеты в предстоящем году также продолжат борьбу за право выступать на международных соревнованиях. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 29 июля заявила о запрете Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) заявлять спортсменов и технических делегатов на Олимпиаду из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Летом CAS отклонил иск российских штангистов на это решение, однако в начале января в Лозанне все же состоится рассмотрение нового иска ФТАР против IWF на недопуск россиян к международным стартам.

Шарапова возвращается

Долгожданное возвращение на корт российской теннисистки Марии Шараповой состоится в апреле 2017 года. Победительница пяти турниров Большого шлема в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года начиная с января 2016-го, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония, однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации. Шараповой разрешено вернуться к выступлению на турнирах, начиная с 26 апреля.

Выставочный матч Марии Шараповой в Лас-Вегасе. Архивное фото
© AP Photo/ Isaac Brekken
Шарапову исключили из рейтинга Женской теннисной ассоциации

Российские болельщики планировали увидеть Шарапову уже в конце января в выставочных матчах в Санкт-Петербурге во время проведения там турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Однако ITF наложил запрет на участие россиянки, мотивировав это тем, что турнир проходит в рамках системы теннисной антидопинговой программы. Хочется надеяться, что Шарапова, ставшая 11-й в списке самых популярных теннисисток 2016 года по версии WTA, вновь вернется на свои лидирующие позиции в мировом теннисе, несмотря на серьезное давление, которое ей предстоит испытать после возвращения.

ЧМ по легкой атлетике – поедут ли в Лондон россияне?

Главное легкоатлетическое событие 2017 года — чемпионат мира — пройдет 5-13 августа в Лондоне. Британцы получили право провести этот турнир с четвертой попытки, это будет первый чемпионат мира, который состоится в Великобритании. Награды будут разыграны в 47 дисциплинах – 24 мужских и 23 женских. Главной ареной чемпионата мира станет Олимпийский стадион, вмещающий 60 тысяч зрителей. Турнир соберет сильнейших легкоатлетов в мире. Помимо этого, чемпионат мира должен стать последним официальным турниром, на котором выступит знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт.

Главные звезды российской сборной
Спортсменка Дарья Клишина во время соревнований по легкой атлетике
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Сборная России по легкой атлетике будет представлена только одной спортсменкой — прыгунью в длину Дарьей Клишиной.
Яна Кудрявцева выполняет упражнения с лентой в квалификационных соревнованиях на чемпионате мира по художественной гимнастике
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Сборная по художественной гимнастике допущена до соревнований в полном составе. В индивидуальном многоборье Россию представят Яна Кудрявцева (на фото) и Маргарита Мамун.
Наталья Ищенко и Светлана Ромашина выступают с произвольной программой в финале соревнований по синхронному плаванию
© РИА Новости. Джорджио Пероттино
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В Рио выступят и участницы "золотого" дуэта - синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, которые в Лондоне на двоих завоевали четыре золотые награды.
Софья Великая в финальном поединке на соревнованиях командного первенства среди женщин по фехтованию на саблях
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Международная федерация фехтования допустила всю сборную России до участия в Олимпийских играх. Мы ждем побед от Софьи Великой, которая в июне завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в польском городе Торунь.
Маргарита Мамун выполняет упражнение с мячом в финале турнира Гран-при Москвы по художественной гимнастике
© РИА Новости. Александр Вильф
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Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что "если такие российские гимнастки, как Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун (на фото) не будут выступать в Рио-де-Жанейро, то это станет обеднением для мирового спорта".
Игрок России Татьяна Кошелева в матче отборочного турнира по волейболу среди женщин
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В числе первых спортсменов в Рио вылетела женская сборная России по волейболу, в состав которой входит тулячка Татьяна Кошелева.
Владимир Морозов на дистанции 50 м вольным стилем в полуфинале среди мужчин
© РИА Новости. Александр Вильф
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Призер Олимпийских игр в плавании Владимир Морозов, ранее отстраненный от Игр-2016 из-за упоминания в списке Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и был восстановлен в списке участников Олимпиады.
Российский спортсмен Евгений Тищенко перед началом полуфинального боя с Тадасом Тамасаукасом на турнире по боксу
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Международная ассоциация любительского бокса допустила до участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российскую сборную в полном составе. В октябре прошлого года боксер Евгений Тищенко нанес поражение кубинцу Эрисленди Савону и завоевал золото чемпионата мира в Дохе и путевку на Олимпиаду-2016.
Давид Белявский выполняет упражнения на брусьях
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Комиссия Международного олимпийского комитета 5 августа утвердила список российских спортсменов в спортивной гимнастике. В Рио едет Давид Белявский, главный герой чемпионата Европы 2016 года.
Игрок сборной России Сергей Тетюхин в финальном матче отборочного турнира по волейболу
© РИА Новости. Владимир Песня
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Российский флаг на церемонии открытия Олимпиады-2016 понесет олимпийский чемпион 2012 года волейболист Сергей Тетюхин.
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На чемпионате мира-2015, прошедшем в Пекине, российские легкоатлеты одержали две победы – Мария Кучина первенствовала в прыжках в высоту, а Сергей Шубенков – в беге с барьерами на 110 м. Однако пока неизвестно, получат ли они шанс защитить свои титулы, потому что российские легкоатлеты входят в 2017 год будучи по-прежнему отстраненными от всех международных стартов. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил приостановить членство в организации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) последовало в ноябре 2015 года, вследствие чего россияне за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Мужской биатлон
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Мнение: России в ситуации с биатлоном удалось обойтись "малой кровью"
Процесс восстановления членства ВФЛА в IAAF по-прежнему продолжается, и, как ранее заявил президент федерации Дмитрий Шляхтин, в декабре переизбранный на новый срок, российские легкоатлеты, способные доказать свою "чистоту", имеют шанс получать индивидуальные допуски к международным турнирам – в том числе даже и к мартовскому чемпионату Европы в помещении в Белграде. Тем не менее регламент получения таких разрешений все еще не определен.

Ранее президент IAAF Себастьян Коу заявил о том, что надеется на возвращение России к чемпионату мира в Лондоне. Но пока неизвестно, скажется ли на этом процессе второй доклад Макларена, после прочтения которого Коу сказал, что он "возмущен" новыми фактами, вскрывшимися в ходе расследования. "Они (россияне) вернутся, только если мы будем абсолютно удовлетворены тем, что системы, в которых они находятся, являются безопасными и надежными и дают уверенность "чистым" спортсменам", — отметил Коу.

В январе 2017 года Россию посетит независимая комиссия IAAF под руководством Руне Андерсена, которая должна оценить, насколько ВФЛА продвинулась в выполнении критериев для восстановления членства. В феврале пройдет заседание Совета IAAF, на котором Андерсен расскажет о ситуации в российской легкой атлетике.

Предолимпийский чемпионат мира по хоккею

Почему Макларен отказался предоставить МОК конкретные доказательства вины россиян по допинг-скандалу?
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Майский чемпионат мира по хоккею станет генеральной проверкой для сборной России перед Олимпийскими играми 2018 года в Южной Корее.

Турнир станет уже четвертым для Олега Знарка в качестве главного тренера сборной России, в каждом из трех предыдущих национальная команда занимала место на пьедестале: золото Минска-2014, серебро Праги-2015 и бронза на домашнем чемпионате мира в 2016-м. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России весь групповой турнир проведет в Кельне, где затем будут сыграны полуфиналы и финал. Соперниками по группе у россиян на этот раз будут сборные США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

"Спартак" и остальные: финиш чемпионской гонки РФПЛ

Весенняя часть чемпионата России по футболу, стартующая в марте, обещает быть очень интересной. Московский "Спартак" лидирует с пятиочковым преимуществом над петербургским "Зенитом". Столичный ЦСКА зимой ждут очень серьезные изменения, в том числе в связи со сменой тренера – место Леонида Слуцкого занял Виктор Ганчаренко. "Краснодар" пытается выдержать борьбу на два фронта, а еще в еврокубковую четверку поднялся грозненский "Терек". Борьба за чемпионство, еврокубки и выживание должна получиться что надо. Жаль только, что кроме "Спартака" никто не способен собрать на трибунах аншлаг — болельщики очень многое теряют, не смотря футбол вживую.

Игроки ФК Спартак Денис Глушаков и Зе Луиш радуются забитому голу в матче чемпионата России по футболу против ФК Ростов
© РИА Новости. Антон Денисов
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Не давите на Карреру: совет директоров ФК "Спартак" подвел итоги года

Для "красно-белых", которых вынужденно возглавивший команду Массимо Каррера вдруг сумел организовать и завести, завоевание чемпионского титула сродни преданиям старины глубокой. В последний раз "Спартак" становился чемпионом России осенью 2001 года, то есть более 15 лет назад. Стоит ли говорить, что вот уже несколько поколений болельщиков, проходя мимо написанных на заборе слов "Спартак" — чемпион", лишь пожимают плечами, не понимая, что это значит. Но порой легенды находят воплощение в реальной жизни.

Игрок сборной России Артем Дзюба и игрок сборной Словакии Ян Дюрица в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016. Архивное фото
© AP Photo/ Darko Vojinovic
Россияне рассказали, как относятся к профессиональному футболу в стране
Победа в чемпионате — если она случится — станет именно такой воплощенной легендой. Отмечаться она будет по всей стране, ну а московским властям ближе к маю неплохо бы изучить турнирную таблицу чемпионата и продумать график перекрытия улиц в центре города. Впрочем, забегать вперед рано. Уже в первом после возобновления чемпионата туре "Спартаку" предстоит выезд в Краснодар, а ЦСКА примет "Зенит". И эти матчи могут серьезно поколебать шансы той или иной команды на завоевание титула.

Будапешт соревнуется с Казанью

C 14 по 30 июля в Будапеште пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Столица Венгрии получила эстафету от Казани в проведении этого турнира. Именно столица Татарстана провела предолимпийский турнир и сделала это настолько мощно и качественно, что по мнению многих экспертов, Будапешту придется сильно постараться, чтобы затмить чемпионат мира-2015. Этот турнир обещает стать первым столь масштабным в истории Венгрии — сверхдержавы в водных видах спорта. Ожидается, что на турнир приедет порядка 3000 спортсменов.

Могут ли спортсмены с хроническими заболеваниями применять запрещенные препараты?
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Главной ареной станет бассейн Дагали, где пройдут соревнования по плаванию и прыжкам в воду. Под ватерполо — один из главных видов спорта в этой стране — отведена арена имени пловца Альфреда Хайоша, первого олимпийского чемпиона в истории Венгрии.

Несмотря на то, что венгры забрали себе этот чемпионат мира после того, как FINA пришлось отказаться от идеи провести его в Мексике, никто не сомневается в том, что проблем с организацией у Будапешта не будет. В конце концов, Венгрия уже проводила чемпионаты Европы — по отдельным водным видам спорта и комплексный, да и любовь страны к спортсменам-водникам настолько велика, что с посещаемостью арен проблем точно не будет.

Чемпионат надежд в Суоми

Российская фигуристка Евгения Медведева
© AP Photo/ Francois Mori
Российские фигуристки вновь постоят за честь страны в Финале Гран-при
Чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки (29 марта – 2 апреля) станет последним перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, на соревнованиях будут разыграны пресловутые олимпийские квоты. Российские поклонники особо не беспокоятся за максимальное присутствие (три спортсменки) в женском одиночном катании, а от действующей чемпионки мира Евгении Медведевой ждут защиты титула. В борьбу за золото готовы вмешаться россиянки Анна Погорилая и Елена Радионова, но также нельзя списывать со счетов проваливших начало сезона американок Грэйси Голд и Эшли Вагнер, и, конечно, миниатюрную японскую красавицу Сатоко Мияхару.

Первенство в мужском катании оспорят, скорее всего, мировой рекордсмен Юдзуру Ханю из Японии и Хавьер Фернандес из Испании, а результат выступления российских одиночников наверняка побоятся предсказать они сами. Слишком уж хромает стабильность у Максима Ковтуна и Михаила Коляды, а Александр Петров многого пока делать попросту не умеет. На золото в танцах Россия, некогда диктовавшая моду и тенденции в них, претендует в самом лучшем случае на бронзу, а золото могут оспорить ряд североамериканских пар и одна французская.

Аделина Сотникова, завоевавшая золотую медаль на соревнованиях по фигурному катанию в женском одиночном катании
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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Вундеркинд фигурного катания Аделина Сотникова

Парное катание после Сочи-2014 по праву считается одним из ключевых видов в российском зимнем спортивном сегменте. Если вдруг не поедут в Финляндию серебряные призеры Игр-2014 Ксения Столбова и Федор Климов, на этот случай есть Евгения Тарасова и Владимир Морозов со своими техническими мегавозможностями. А вообще 2017-й – в том числе и год надежды на возвращение олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова.

Южная Корея под присмотром МОК

Конькобежный спорт. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Удар по Челябинску: ISU по рекомендации МОК перенес финал конькобежного КМ
Южной Корее уже этой зимой предстоит пройти проверку со стороны Международного олимпийского комитета на готовность к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане. Тестовые соревнования на объектах Игр-2018 начали проводиться уже в последние месяцы 2016 года. В частности, в Каннын — именно в этом городе пройдут ледовые соревнования на Олимпиаде-2018 — отправились сильнейшие сборные мира по шорт-треку. Один из лидеров российской команды Семен Елистратов дважды по ходу этого этапа Кубка мира поднимался на пьедестал. В целом каток был готов к соревнованиям, разве что были проблемы с информационным кубом, который рухнул на лед за несколько недель до этого. На объекте к тому моменту уже закончились тренировки, куб проломил лед, но никто не пострадал, серьезного урона объекту этот инцидент тоже не нанес. К слову, на этой же арене пройдут соревнования по фигурному катанию. На расположенной по соседству арене, даже более тесному, чем у "Адлер Арены" с "Айсбергом" в Сочи — 10 января зальют первый чистый лед для конькобежцев, которые опробуют его на тестовом чемпионате мира 9-12 февраля. Фигуристы впервые приедут в Каннын на Турнир четырех континентов (14-19 февраля), 16-26 февраля в городе пройдет юниорский чемпионат мира по керлингу.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьерндален. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Бьёрндален вступился за российских биатлонистов
Для "снежных" видов спорта главной точкой отсчета станет курорт Альпензия — место, где в феврале пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам, на этот же период запланирован этап Кубка мира по лыжному двоеборью. 15-16 февраля пройдут тестовые соревнования прыгунов с трамплина. Все в той же Альпензии, но уже в слайдинг-центре состоятся тренировочные недели в бобслее, скелетоне и санном спорте. У саночников тестовый этап Кубка мира пройдет также в феврале (17-19), у бобслея и скелетона примерно в те же даты, но месяцем позднее. В марте на Кубок мира (2-5) приедут биатлонисты.

В Чунбоне состоятся тестовые соревнования в скоростном спуске и супергиганте у женщин (4-5 марта), в Бугван Феникс Парке состоится этап Кубка мира по фристайлу (10-18 февраля), этап Кубка мира по сноуборду — 12-19 февраля. Уже в марте IPC и оргкомитет Игр-2018 проведут тестовые старты для паралимпийцев.

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Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

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Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.