Кубок конфедераций, возвращение Шараповой и допинг: главные события-2017

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт. Футбольный Кубок конфедераций, развитие ситуации с допингом в российском спорте, возвращение Марии Шараповой, чемпионаты мира по хоккею, легкой атлетике и фигурному катанию, возможное чемпионство московского "Спартака" и многое другое — агентство "Р-Спорт" выбрало 10 наиболее важных и ожидаемых событий, которые будут у всех на устах в грядущем 2017 году.

Кубок конфедераций — главный тест перед домашним ЧМ

Летом четыре российских города примут Кубок конфедераций по футболу, который станет основным тестом на готовность страны к чемпионату мира-2018. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. В столице игры примет новая арена "Спартака" в Тушине, а главным стадионом турнира станет многострадальный питерский 70-тысячник на Крестовском острове.

Футболисты сборной России на правах хозяев выступят на турнире в группе А, где в результате жребия оказались команды Португалии (чемпион Европы), Мексики (обладатель Кубка КОНКАКАФ) и Новой Зеландии (обладатель Кубка наций ОФК). Игры россиян на групповом этапе пройдут в Санкт-Петербурге (17 июня), Москве (21 июня) и Казани (24 июня).

В параллельной группе сыграют сборные Германии (чемпион мира), Австралии (чемпион Азии), Чили (обладатель Кубка Америки), а также команда-победитель Кубка африканских наций-2017, которая определится 5 февраля. 28-29 июня в Казани и Сочи пройдут полуфинальные матчи, а 2 июля состоятся игра за третье место и финал.

Строительство стадионов к ЧМ-2018 – успеют ли?

В конце 2017 года должно завершиться строительство всех стадионов, возводимых к чемпионату мира. На данный момент из 12 арен полностью функционируют стадионы "Спартака" в Москве и "Рубина" в Казани. Можно назвать готовыми к Кубку конфедераций сочинский "Фишт" и стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Кроме того, скоро должны сдать БСА "Лужники", пережившую крупнейшую реконструкцию в истории и лишившуюся беговых дорожек.

А вот еще семь стадионов — в Калининграде, Саранске, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону — должны быть готовы к декабрю. Ряд губернаторов в этих регионах рапортовали о досрочной сдаче своих объектов, но сейчас ясно, что подобное может произойти только в Ростове, да и то лишь теоретически. В других городах строители либо идут в графике, либо отстают от него.

Помимо знаменитых проблем в Санкт-Петербурге, отставание открыто признавали лишь в Самаре. Однако, по всей видимости, почти во всех городах-хозяевах чемпионата мира некие строительные работы будут продолжаться и после декабря, при том, что сам стадион вполне может быть сдан. В любом случае к 2018 году Россия будет иметь 12 новых футбольных арен, способных принять матч любого уровня. А если прибавить к ним готовые стадионы ЦСКА, "Краснодара", "Терека" и "Анжи", избитая проблема нехватки футбольной инфраструктуры должна ослабнуть.

Допинг. Что дальше?

В начале декабря 2016 года была обнародована вторая часть доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Спустя несколько дней Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) лишила Россию права проведения в Сочи чемпионата мира 2017 года. Затем страна потеряла этап Кубка мира по биатлону в Тюмени – он будет перенесен. Под угрозой переноса из России находятся и некоторые другие соревнования. Помимо этого Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает вести свое расследование о подменах допинг-проб россиян на Играх в Сочи, а также о существовании в России государственной системы поддержки употребления спортсменами запрещенных препаратов. В том случае, если две комиссии МОК обнаружат реальные доказательства вины России, в 2017 году могут последовать самые серьезные санкции – вплоть до отстранения всех российских спортсменов от международных стартов, в том числе и зимних Олимпийских игр-2018, а также лишения Олимпийского комитета России членства в МОК.

Паралимпийский комитет России (ПКР) в 2017 году продолжит борьбу за восстановление своего членства в Международном паралимпийском комитете (IPC). В ноябре международные функционеры, ранее отстранившие российских паралимпийцев от участия в летних Играх-2016 после первой части доклада Макларена, наконец, прислали в ПКР долгожданные критерии, выполнение которых гарантирует россиянам возвращение утерянного статуса. Однако требования оказались крайне жесткими: помимо соответствия всем критериям WADA и IPC, ПКР должен еще и выплачивать IPC ежегодно 250 тысяч в период отстранения, а затем еще 125 тысяч евро ежегодно в течение трех лет после возвращения в состав организации. ПКР обсудил критерии с IPC на специальной встрече в Бонне 19-20 декабря, и стороны договорились представить проект дорожной карты по восстановлению 12 января. Помимо этого в 2017 году продолжатся судебные процессы, начатые ПКР и отдельными спортсменами в Спортивном арбитражном суде (CAS) и европейских судах. Тем временем российские паралимпийцы рискуют не отобраться на зимние Игры в южнокорейском Пхенчхане – они просто не имеют права принимать участие в зимнем сезоне, который является квалификационным к Паралимпиаде.

Российские тяжелоатлеты в предстоящем году также продолжат борьбу за право выступать на международных соревнованиях. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) 29 июля заявила о запрете Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) заявлять спортсменов и технических делегатов на Олимпиаду из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Летом CAS отклонил иск российских штангистов на это решение, однако в начале января в Лозанне все же состоится рассмотрение нового иска ФТАР против IWF на недопуск россиян к международным стартам.

Шарапова возвращается



Долгожданное возвращение на корт российской теннисистки Марии Шараповой состоится в апреле 2017 года. Победительница пяти турниров Большого шлема в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года начиная с января 2016-го, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония, однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации. Шараповой разрешено вернуться к выступлению на турнирах, начиная с 26 апреля.

Российские болельщики планировали увидеть Шарапову уже в конце января в выставочных матчах в Санкт-Петербурге во время проведения там турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Однако ITF наложил запрет на участие россиянки, мотивировав это тем, что турнир проходит в рамках системы теннисной антидопинговой программы. Хочется надеяться, что Шарапова, ставшая 11-й в списке самых популярных теннисисток 2016 года по версии WTA, вновь вернется на свои лидирующие позиции в мировом теннисе, несмотря на серьезное давление, которое ей предстоит испытать после возвращения.

ЧМ по легкой атлетике – поедут ли в Лондон россияне?

Главное легкоатлетическое событие 2017 года — чемпионат мира — пройдет 5-13 августа в Лондоне. Британцы получили право провести этот турнир с четвертой попытки, это будет первый чемпионат мира, который состоится в Великобритании. Награды будут разыграны в 47 дисциплинах – 24 мужских и 23 женских. Главной ареной чемпионата мира станет Олимпийский стадион, вмещающий 60 тысяч зрителей. Турнир соберет сильнейших легкоатлетов в мире. Помимо этого, чемпионат мира должен стать последним официальным турниром, на котором выступит знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт.

На чемпионате мира-2015, прошедшем в Пекине, российские легкоатлеты одержали две победы – Мария Кучина первенствовала в прыжках в высоту, а Сергей Шубенков – в беге с барьерами на 110 м. Однако пока неизвестно, получат ли они шанс защитить свои титулы, потому что российские легкоатлеты входят в 2017 год будучи по-прежнему отстраненными от всех международных стартов. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил приостановить членство в организации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) последовало в ноябре 2015 года, вследствие чего россияне за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной не смогли выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Процесс восстановления членства ВФЛА в IAAF по-прежнему продолжается, и, как ранее заявил президент федерации Дмитрий Шляхтин, в декабре переизбранный на новый срок, российские легкоатлеты, способные доказать свою "чистоту", имеют шанс получать индивидуальные допуски к международным турнирам – в том числе даже и к мартовскому чемпионату Европы в помещении в Белграде. Тем не менее регламент получения таких разрешений все еще не определен.

Ранее президент IAAF Себастьян Коу заявил о том, что надеется на возвращение России к чемпионату мира в Лондоне. Но пока неизвестно, скажется ли на этом процессе второй доклад Макларена, после прочтения которого Коу сказал, что он "возмущен" новыми фактами, вскрывшимися в ходе расследования. "Они (россияне) вернутся, только если мы будем абсолютно удовлетворены тем, что системы, в которых они находятся, являются безопасными и надежными и дают уверенность "чистым" спортсменам", — отметил Коу.

В январе 2017 года Россию посетит независимая комиссия IAAF под руководством Руне Андерсена, которая должна оценить, насколько ВФЛА продвинулась в выполнении критериев для восстановления членства. В феврале пройдет заседание Совета IAAF, на котором Андерсен расскажет о ситуации в российской легкой атлетике.

Предолимпийский чемпионат мира по хоккею



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Майский чемпионат мира по хоккею станет генеральной проверкой для сборной России перед Олимпийскими играми 2018 года в Южной Корее.

Турнир станет уже четвертым для Олега Знарка в качестве главного тренера сборной России, в каждом из трех предыдущих национальная команда занимала место на пьедестале: золото Минска-2014, серебро Праги-2015 и бронза на домашнем чемпионате мира в 2016-м. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Сборная России весь групповой турнир проведет в Кельне, где затем будут сыграны полуфиналы и финал. Соперниками по группе у россиян на этот раз будут сборные США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

"Спартак" и остальные: финиш чемпионской гонки РФПЛ

Весенняя часть чемпионата России по футболу, стартующая в марте, обещает быть очень интересной. Московский "Спартак" лидирует с пятиочковым преимуществом над петербургским "Зенитом". Столичный ЦСКА зимой ждут очень серьезные изменения, в том числе в связи со сменой тренера – место Леонида Слуцкого занял Виктор Ганчаренко. "Краснодар" пытается выдержать борьбу на два фронта, а еще в еврокубковую четверку поднялся грозненский "Терек". Борьба за чемпионство, еврокубки и выживание должна получиться что надо. Жаль только, что кроме "Спартака" никто не способен собрать на трибунах аншлаг — болельщики очень многое теряют, не смотря футбол вживую.

Для "красно-белых", которых вынужденно возглавивший команду Массимо Каррера вдруг сумел организовать и завести, завоевание чемпионского титула сродни преданиям старины глубокой. В последний раз "Спартак" становился чемпионом России осенью 2001 года, то есть более 15 лет назад. Стоит ли говорить, что вот уже несколько поколений болельщиков, проходя мимо написанных на заборе слов "Спартак" — чемпион", лишь пожимают плечами, не понимая, что это значит. Но порой легенды находят воплощение в реальной жизни.

Будапешт соревнуется с Казанью



Победа в чемпионате — если она случится — станет именно такой воплощенной легендой. Отмечаться она будет по всей стране, ну а московским властям ближе к маю неплохо бы изучить турнирную таблицу чемпионата и продумать график перекрытия улиц в центре города. Впрочем, забегать вперед рано. Уже в первом после возобновления чемпионата туре "Спартаку" предстоит выезд в Краснодар, а ЦСКА примет "Зенит". И эти матчи могут серьезно поколебать шансы той или иной команды на завоевание титула.

C 14 по 30 июля в Будапеште пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Столица Венгрии получила эстафету от Казани в проведении этого турнира. Именно столица Татарстана провела предолимпийский турнир и сделала это настолько мощно и качественно, что по мнению многих экспертов, Будапешту придется сильно постараться, чтобы затмить чемпионат мира-2015. Этот турнир обещает стать первым столь масштабным в истории Венгрии — сверхдержавы в водных видах спорта. Ожидается, что на турнир приедет порядка 3000 спортсменов.

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Главной ареной станет бассейн Дагали, где пройдут соревнования по плаванию и прыжкам в воду. Под ватерполо — один из главных видов спорта в этой стране — отведена арена имени пловца Альфреда Хайоша, первого олимпийского чемпиона в истории Венгрии.

Несмотря на то, что венгры забрали себе этот чемпионат мира после того, как FINA пришлось отказаться от идеи провести его в Мексике, никто не сомневается в том, что проблем с организацией у Будапешта не будет. В конце концов, Венгрия уже проводила чемпионаты Европы — по отдельным водным видам спорта и комплексный, да и любовь страны к спортсменам-водникам настолько велика, что с посещаемостью арен проблем точно не будет.

Чемпионат надежд в Суоми



Чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки (29 марта – 2 апреля) станет последним перед Олимпийскими играми в Пхенчхане, на соревнованиях будут разыграны пресловутые олимпийские квоты. Российские поклонники особо не беспокоятся за максимальное присутствие (три спортсменки) в женском одиночном катании, а от действующей чемпионки мира Евгении Медведевой ждут защиты титула. В борьбу за золото готовы вмешаться россиянки Анна Погорилая и Елена Радионова, но также нельзя списывать со счетов проваливших начало сезона американок Грэйси Голд и Эшли Вагнер, и, конечно, миниатюрную японскую красавицу Сатоко Мияхару.

Первенство в мужском катании оспорят, скорее всего, мировой рекордсмен Юдзуру Ханю из Японии и Хавьер Фернандес из Испании, а результат выступления российских одиночников наверняка побоятся предсказать они сами. Слишком уж хромает стабильность у Максима Ковтуна и Михаила Коляды, а Александр Петров многого пока делать попросту не умеет. На золото в танцах Россия, некогда диктовавшая моду и тенденции в них, претендует в самом лучшем случае на бронзу, а золото могут оспорить ряд североамериканских пар и одна французская.

Парное катание после Сочи-2014 по праву считается одним из ключевых видов в российском зимнем спортивном сегменте. Если вдруг не поедут в Финляндию серебряные призеры Игр-2014 Ксения Столбова и Федор Климов, на этот случай есть Евгения Тарасова и Владимир Морозов со своими техническими мегавозможностями. А вообще 2017-й – в том числе и год надежды на возвращение олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова.

Южная Корея под присмотром МОК

Южной Корее уже этой зимой предстоит пройти проверку со стороны Международного олимпийского комитета на готовность к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане. Тестовые соревнования на объектах Игр-2018 начали проводиться уже в последние месяцы 2016 года. В частности, в Каннын — именно в этом городе пройдут ледовые соревнования на Олимпиаде-2018 — отправились сильнейшие сборные мира по шорт-треку. Один из лидеров российской команды Семен Елистратов дважды по ходу этого этапа Кубка мира поднимался на пьедестал. В целом каток был готов к соревнованиям, разве что были проблемы с информационным кубом, который рухнул на лед за несколько недель до этого. На объекте к тому моменту уже закончились тренировки, куб проломил лед, но никто не пострадал, серьезного урона объекту этот инцидент тоже не нанес. К слову, на этой же арене пройдут соревнования по фигурному катанию. На расположенной по соседству арене, даже более тесному, чем у "Адлер Арены" с "Айсбергом" в Сочи — 10 января зальют первый чистый лед для конькобежцев, которые опробуют его на тестовом чемпионате мира 9-12 февраля. Фигуристы впервые приедут в Каннын на Турнир четырех континентов (14-19 февраля), 16-26 февраля в городе пройдет юниорский чемпионат мира по керлингу.

Для "снежных" видов спорта главной точкой отсчета станет курорт Альпензия — место, где в феврале пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам, на этот же период запланирован этап Кубка мира по лыжному двоеборью. 15-16 февраля пройдут тестовые соревнования прыгунов с трамплина. Все в той же Альпензии, но уже в слайдинг-центре состоятся тренировочные недели в бобслее, скелетоне и санном спорте. У саночников тестовый этап Кубка мира пройдет также в феврале (17-19), у бобслея и скелетона примерно в те же даты, но месяцем позднее. В марте на Кубок мира (2-5) приедут биатлонисты.

В Чунбоне состоятся тестовые соревнования в скоростном спуске и супергиганте у женщин (4-5 марта), в Бугван Феникс Парке состоится этап Кубка мира по фристайлу (10-18 февраля), этап Кубка мира по сноуборду — 12-19 февраля. Уже в марте IPC и оргкомитет Игр-2018 проведут тестовые старты для паралимпийцев.

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