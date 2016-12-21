Норвежские биатлонисты поддержали бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Сборные Великобритании, Чехии и Норвегии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщает британский Союз биатлонистов.
Как утверждает BBU, отмены всех международных биатлонных мероприятий в России потребовала Норвегия.
"Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут "чистыми", и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России", — говорится в сообщении.
Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря. Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что союз получил от WADA список с именами 31 российского спортсмена, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. После этого французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга, а чешка Габриэла Коукалова обещала поддержать Фуркада, если тот решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Российский этап соревнований запланирован на 9-12 марта.