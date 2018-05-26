Страны ОПЕК+ в июне рассмотрят корректировку состояния снижения добычи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Страны соглашения ОПЕК+ в июне рассмотрят частичную корректировку фактического состояния сокращения добычи нефти, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения, является одним из вариантов смягчения сделки.

"Сегодня квоты для стран, входящих в сделку, составлявшие 1,7 миллиона баррелей, суммарно превышены почти на миллион. То есть соглашение фактически превышается более чем на миллион баррелей в сутки", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. При этом в последнее время она регулярно перевыполняется, в частности в апреле фактические сокращения превысили уровень обязательств на 52%.

"Конечно, сегодня при текущей цене и при тех рисках, которые мы видим… по дальнейшему снижению добычи в Венесуэле, риски по Ирану, росту спроса, мы обсудили текущую ситуацию и на второе полугодие и пришли к выводу, что в июне на министерской встрече нужно будет рассмотреть вопрос о частичной корректировке фактического состояния снижения добычи. То есть, может быть, частично отпустить добычу", — сказал Новак.

В рамках ПМЭФ глава российского Минэнерго, в частности, встречался со своими коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ.

Цифры пока держат в тайне

"Сегодня мы видим, что соглашение, которое действует до конца 2018 года, в рамках него мы имеем возможность корректировки той политики по сокращению… можно рассмотреть вопрос частичного снижения квот, которые были приняты", — отметил Новак.

"Мы сейчас цифру не хотели бы называть, мы договорились о том, что в течение месяца мы проработаем этот вопрос дополнительно, чтобы очень тщательно проанализировав текущую ситуацию, выйти на какие-то параметры. Но могу сказать, что один из вариантов, который может быть рассмотрен, — это выход на уровни, которые были при подписании сделки, при подписании соглашения", — ответил Новак на вопрос о том, каким может быть увеличение квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

При этом в пятницу Новак, выступая на ПМЭФ, сообщил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Эту же мысль высказал и министр энергетики Саудовской Аравии, заявив, что возможное увеличение добычи в рамках венской сделки будет постепенным и может начаться во втором полугодии.

В то же время в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что дискуссии среди стран ОПЕК+ по данному вопросу продолжаются, а одним из вариантов может стать снижение уровня выполнения сделки с рекордных 152% в апреле до всего лишь 100%, чтобы охладить рынок после того, как цены на нефть выросли до 80 долларов за баррель из-за опасений сокращения ее предложения.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.