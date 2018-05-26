В Минсельхозе дали прогноз по экспорту сельхозпродукции из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2018 году может составить 21-22 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт российских продовольственных товаров и сельхозсырья в 2017 году составил 20,7 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в 2016 году. Куценко в кулуарах Петербургского международного экономического форума отметил, что прогнозы на 2018 год по экспорту делать рано, поскольку пока страна поставляет товары урожая прошлого года.

"Когда мы сформируем урожай, можно будет где-то в октябре более уверенно сказать прогноз, на какие показатели мы выйдем по текущему году. У нас в планах — также выйти на 21 миллиард долларов. По предварительной оценке, если урожай зерна, как мы сейчас видим, будет где-то 110 миллионов тонн, то мы выйдем на показатель 21-22 миллиарда долларов по итогам года", — сказал глава департамента.

"Но это оценочно, здесь будет зависеть от фактического производства наших основных сырьевых продуктов — масличные культуры и зерно", — добавил Куценко.

Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. В частности, глава государства поручил правительству увеличить к этому году экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции — до 45 миллиардов долларов в год.

Глава департамента Минсельхоза отметил, что выполнение указа президента по росту экспорта сельхозпродукции — это, в первую очередь, экспорт продукции с добавленной стоимостью. "Это прямое поручение, что мы должны развивать несырьевой экспорт. Сырья много не нужно", — подчеркнул Куценко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.