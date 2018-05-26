На ПМЭФ подписали 550 соглашений на сумму более двух триллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума подписано 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.

"По состоянию на 13 часов подписано 550 соглашений на общую сумму 2,365 триллиона рублей", — сказал он.

По словам Кобякова, ПМЭФ посетили представители более 143 стран, участниками форума стали свыше 17 тысяч человек.

"Мы привыкли к словам "санкции", привыкли к звучащим ограничениям в отношении нашей страны. Но Петербургский форум это все развенчал. Россия — это территория возможностей. Приехавшие представители более 143 стран, более 17 тысяч участников подтверждает то, что Россия действительно страна возможностей. Петербургский форум объединяет мир", — отметил Кобяков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.