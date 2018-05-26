Минфин сохранит план по внешним займам на 2018 год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Минфин РФ пока не пересматривал план по внешним заимствованиям на 2018 год, заявил РИА Новости замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Есть бюджет, есть программа заимствований. Мы ее не пересматривали. Но никуда мы не спешим. Хвостик, остатки заимствований могут быть осуществлены, а могут и нет", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос, сохраняются ли планы по внешним займам на текущий год.

"Мы пока не пересматриваем, но это не означает, что мы обязательно выйдем на рынок. У нас все-таки здесь элемент гибкости сохранен", — добавил замглавы Минфина.

Предельный объем внешних займов РФ определен в бюджете на текущий год на уровне 7 миллиардов долларов: из них планировалось разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов.

В апреле Минфин уже разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 миллионов долларов были зачислены в федеральный бюджет. Таким образом, Минфин имеет возможность разместить в текущем году евробонды еще на 3 миллиарда долларов: на 800 миллионов для выкупа старых бондов и на 2,2 миллиарда долларов — для финансирования дефицита бюджета.

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